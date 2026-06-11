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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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رابط الاستعلام عبر وزارة التضامن.. موعد صرف تكافل وكرامة يونيو 2026

صرف تكافل وكرامة يونيو 2026
صرف تكافل وكرامة يونيو 2026
خالد يوسف

ارتفعت مؤشرات البحث من قبل المواطنين المستحقين لـ معاش تكافل وكرامة، عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة لـ شهر يونيو، بالإضافة إلى رابط الاستعلام عن المعاش، وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد موعد الصرف.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لـ شهر يونيو 2026

وتبدأ وزارة التضامن الاجتماعي في صرف معاش تكافل وكرامة لـ شهر يونيو 2026 يوم 15 يونيو 2026، لـ4.7 مليون أسرة، بمن فيهم حاملي بطاقات ميزة، من خلال ماكينات الصراف الآلي ومنافذ الصرف المعتمدة.

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لـ شهر يونيو

ويمكن للمستفيدين من معاش تكافل وكرامة 2026، الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة عبر بوابة الاستعلام والشكاوى الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي بالرقم القومي من هنـــــــــــــا.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

- الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي لبرنامج تكافل وكرامة.

- إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك.

- الضغط على أيقونة «استعلام».

- تظهر نتيجة الاستعلام للمواطن وسيتعرف منها على البيانات التالية:

«المحافظة، الإدارة الاجتماعية والوحدة الاجتماعية المسجل بها، الرقم القومي، اسم المواطن ورقم بطاقة تكافل أو كرامة للمواطن القائم بالاستعلام.

ـ نوع البطاقة للمواطن «تكافل أو كرامة».

ـ حالة البطاقة «ساري تجميد / إيقاف».

ـ في حالة التجميد أو الإيقاف سيتم ذكر السبب.

ـ في حالة أن البطاقة سارية يتم توضيح المبلغ المستحق للمواطن.

الفئات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة

- الأسر التي تعاني من الفقر.

- ذوو الإعاقة.

- كبار السن فوق 65 عامًا دون دخل ثابت.

- الأيتام.

- النساء المعيلات «أرامل، مطلقات».

- أطفال المدارس من الأسر المستحقة.

الأوراق المطلوبة للتقديم في معاش تكافل وكرامة 2026

حددت وزارة التضامن الاجتماعي المستندات المطلوبة للتقديم في تكافل وكرامة 2026، كالتالي:

- صورة بطاقة الرقم القومي لجميع أفراد الأسرة فوق 18 عاما.

- شهادة الميلاد المميكنة للأطفال.

- قسيمة الزواج أو الطلاق.

- بطاقة التموين «إن وُجدت».

- قيد مدرسي للأطفال من 6 إلى 18 سنة.

- قيد جامعي للأبناء الملتحقين بالجامعة

- ما يثبت الإعاقة أو المرض المزمن إن وُجد.

- شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل.

- شهادة سجن في حال سجن الأب أو الأم.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

1 - ألا يقل عمر المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة عن 65 عامًا في بعض الحالات.

2 - ألا يكون رب الأسرة أو زوجته من الموظفين.

3 - يكون المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة من الأشخاص ذوي الإعاقة.

4 - يجب أن يكون المتقدم من أصحاب الأمراض المزمنة.

5 - أن يكون لدى الأسرة التي تطلب الدعم، أطفال من عمر 6 سنوات مقيدون بالمدارس، بنسبة حضور 80% على الأقل.

6 - أن يكون المتقدم على معاش تكافل وكرامة لا يمتلك أرضًا زراعية، ولا يمتلك سيارات أو عقارات.

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