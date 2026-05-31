موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يونيو.. رابط الاستعلام

مع بداية شهر يونيو غدا الأثنين، تترقب ملايين الأسر موعد صرف معاش تكافل و كرامة شهر يونيو في ظل انتظار كبير لـ موعد زيادة المعاشات2026 ، والمقررة خلال الفترة المقبلة، فهل سيتم صرف معاش تكافل وكرامة شهر يونيو بالزيادة الجديدة أم بدونها؟.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة يونيو 2026

وتستعد وزارة التضامن الاجتماعي لصرف المستحقات عن شهر يونيو 2026 بدءًا من 15 يونيو، حيث يتم تقديم دعم نقدي لـ4.7 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بما يقرب من 18 مليون مواطن تقريباً، وذلك بموازنة تبلغ 54 مليار جنيه سنوياً.

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة

يتم صرف معاش تكافل وكرامة شهر يونيو من خلال الأماكن التالية:

- ماكينات الصرف الآلي.

- مكاتب البريد.

- منافذ فوري وكروت ميزة.

- فروع بنك ناصر الاجتماعي بجميع أنحاء الجمهورية.

الفئات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة

- الأسر التي تعاني من الفقر.

- ذوو الإعاقة.

- كبار السن.

- الأيتام.

- النساء التي تعول «أرامل، مطلقات».

- أطفال المدارس من الأسر المستحقة.

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

ويمكن للمستفيدين من البرنامج الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي، من خلال زيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعى الإلكتروني، من هنا

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الضغط هنـــــا.

- إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك.

- الضغط على أيقونة «استعلام».

- تظهر نتيجة الاستعلام للمواطن وسيتعرف منها على البيانات التالية:

- المحافظة، الإدارة الاجتماعية والوحدة الاجتماعية المسجل بها.

- الرقم القومي، اسم المواطن ورقم بطاقة تكافل أو كرامة للمواطن القائم بالاستعلام.

- نوع البطاقة للمواطن «تكافل أو كرامة».

- حالة البطاقة «ساري تجميد / إيقاف».

- في حالة التجميد أو الإيقاف سيتم ذكر السبب.

- في حالة أن البطاقة سارية يتم توضيح المبلغ المستحق للمواطن.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

- ألا يقل عمر المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة عن 65 عاما.

- ألا يكون رب الأسرة أو زوجته من الموظفين.

- يكون المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة من الأشخاص ذوي الإعاقة.

- يجب أن يكون المتقدم من أصحاب الأمراض المزمنة.

- أن يكون لدى الأسرة التي تطلب الدعم، أطفال من عمر 6 سنوات مقيدون بالمدارس، بنسبة حضور 80% على الأقل.

- أن يكون المتقدم على معاش تكافل وكرامة لا يمتلك أرض زراعية، ولا يمتلك سيارات أو عقارات.

- ألا يكون المتقدم يعمل بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه.