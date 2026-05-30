شروط الحصول على مصاريف الجنازة لصاحب المعاش

الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

عبد الفتاح تركي

شروط الحصول على مصاريف الجنازة .. حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات شروطًا عدة للحصول على مصاريف الجنازة لأهل المتوفى المستحقين للحصول عليها، كما أن هناك إجراءات يتعين اتباعها للصرف لأهل مستحق المعاش وذويه.

وأوضح القانون أن الجهة التي كانت تصرف الأجر أو المعاش يصرف منها مصاريف الجنازة للمستحقين، ولكن يتعين تقديم طلب رسمي وتصريح الدفن، للحصول على المبلغ المستحق.

شروط صرف نفقات الجنازة

1- تصرف نفقات الجنازة بواقع معاش 3 أشهر إلى الأرمل أو الأرملة، وفي حال وجود أكثر من أرملة تصرف بينهن بالتساوي.

2- إذا لم توجد أرملة، تصرف مصاريف الجنازة إلى أرشد الأولاد، فإذا لم يوجد صُرفت إلى أي شخص يثبت قيامه بصرفها.

3- يقوم أحد المذكورين المستحقين بتقديم طلب إلى الجهة التي يصرف منها المعاش.

4- يجب صرف هذه النفقات خلال 3 أيام من تقديم الطلب.

شروط حصول الأرملة على معاش الزوج عقب الوفاة

حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية شروطا عدة لصرف معاش المستحقين للوفاء بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، وفق قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 المحدد فيه نصيب كل فرد في معاش المتوفى والأرامل.

الأوراق المطلوبة للحصول على معاش المتوفى

1-صورة بطاقة الرقم القومي تكون سارية.

2- وثيقة الزواج.

3-صور شهادات ميلاد الأبناء المستحقين للمعاش، حتى يتم تحديد نصيب كل منهم.

4- صور وثائق الزواج.

ونص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات  على أن المطلقة إذا توفي زوجها خلال مدة العدة، لها الحق في الحصول على المعاش، شريطة أن يكون الزواج موثقًا رسميًّا، إضافة إلى أنه إن لم تكن هي التي أقامت ضده دعوى خلع، وتم الطلاق بالخلع.

