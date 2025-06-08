نمو تعويضات نشاط التأمين التجاري بنسبة28.1% خلال الربع الأول 2025

كشفت هيئة الرقابة المالية عن نمو التعويضات المدفوعة لنشاط التأمين التجاري بارتفاع 28.1%، الفترة بين يناير حتى مارس 2025 على أساس سنوي.

وسجلت التعويضات المدفوعة لعملاء نشاط التأمين التجاري في مصر خلال الربع الأول من العام الجاري 2025 نحو 12.3 مليار جنيه خلال مقابل 9.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة في 2024، بارتفاع 28.1 %.

وبالنسبة لنشاط التأمين التكافلي ارتفعت قيمة التعويضات بنحو 41.1 %، لتسجل 1.4 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام 2025 مقارنة بـ 1 مليار جنيه خلال نفس الربع من العام الماضي، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.

إجمالي التعويضات

وكانت هيئة الهيئة العامة للرقابة المالية أعلنت عن نمو التعويضات المدفوعة لعملاء شركات التأمين في مصر خلال الربع الأول من العام الجاري 2025 بنسبة 29.8%.

وأوضحت هيئة الرقابة المالية أن شركات التأمين دفعت تعويضات تأمينية بقيمة 13.8مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى مارس 2025 مقابل 10.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، بنمو 29.8%.