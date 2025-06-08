أسعار الدولار مساء اليوم الأحد مقابل الجنيه في البنوك

أسعار الدولار اليوم الاحد ثالث أيام عيد الاضحى المبارك 2025، استقر في جميع البنوك العاملة في مصر.

أسعار الدولار اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 8-6-2025 ، ضمن نشرته الخدمية.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي 49.67 جنيه للشراء و49.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك التنمية الصناعية 49.67 جنيه للشراء و49.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية 49.61 جنيه للشراء و49.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الاهلي المتحد49.61 جنيه للشراء و49.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك نكست 49.60 جنيه للشراء و49.71 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك التعمير والاسكان 49.60 جنيه للشراء و49.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك اتش اس بي سي 49.60 جنيه للشراء و49.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري 49.59 جنيه للشراء و49.69 جنيه للبيع



سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي 49.59 جنيه للشراء و49.69 جنيه للبيع

سعر الدولار في المصرف العربي 49.59 جنيه للشراء و49.69 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 49.59 جنيه للشراء و49.69 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك مصر





سعر الدولار في بنك مصر 49.59 جنيه للشراء و49.69 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك الاسكندرية 49.59 جنيه للشراء و49.69 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك فيصل 49.59 جنيه للشراء و49.69 جنيه للبيع

سعر صرف الدولار الان



سعر الدولار في ميد بنك 49.59 جنيه للشراء و49.69 جنيه للبيع

سعر الدولار بنك أبو ظبي التجاري 49.58 جنيه للشراء و49.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد 49.58 جنيه للشراء و49.68 جنيه للبيع.