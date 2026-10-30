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بدءا من الليلة.. ننشر مواعيد تشغيل خطوط المترو والمونوريل والـLRT بالتوقيت الشتوي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بدءا من الليلة.. ننشر مواعيد تشغيل خطوط المترو والمونوريل والـLRT بالتوقيت الشتوي

المترو
المترو
أخبار البلد

بدأت وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، تطبيق جدول المواعيد الجديدة لتشغيل خطوط مترو الأنفاق الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف (LRT) ومونوريل شرق النيل، بالتزامن مع بدء تطبيق التوقيت الشتوي في تمام منتصف ليل اليوم الخميس.

وتأتي المواعيد الجديدة لتأمين حركة نقل الركاب وتسهيل التنقل اليومي عبر شبكة وسائل النقل الحديثة والمكيفة، وسط استعدادات مكثفة من قبل شركات الإدارة والتشغيل ومتابعة دقيقة من غرف التحكم المركزي لمتابعة انتظام حركة القطارات ودفع رحلات إضافية في أوقات الذروة.

وأعلنت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق انتهاء جميع الاستعدادات الخاصة بالتزامن مع تطبيق التوقيت الشتوي بعد منتصف ليل اليوم الخميس الموافق 29 أكتوبر 2026، وستكون مواعيد تشغيل خطوط المترو الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف (LRT) ومونوريل شرق النيل كالآتي:

مواعيد تشغيل خطوط المترو الأنفاق 

قيام أول قطار من محطات الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق (حلوان - المرج الجديدة - شبرا الخيمة - المنيب) الساعة 5:15 صباحًا

قيام أول قطار من عدلي منصور في اتجاه جامعة القاهرة أو العكس الساعة 5:15 صباحًا

قيام أول قطار من عدلي منصور في اتجاه محور روض الفرج الساعة 5:20 صباحًا، ومن محور روض الفرج في اتجاه عدلي منصور الساعة 5:15 صباحًا

قيام آخر قطار من حلوان والمرج الجديدة الساعة 11:40 مساءً

قيام آخر قطار من شبرا الخيمة الساعة 11:55 مساءً

قيام آخر قطار من المنيب الساعة 12:05 صباحًا

قيام آخر قطار من عدلي منصور في اتجاه جامعة القاهرة الساعة 11:33 مساءً

قيام آخر قطار من عدلي منصور في اتجاه محور روض الفرج الساعة 11:29 مساءً

قيام آخر قطار من جامعة القاهرة في اتجاه عدلي منصور الساعة 11:52 مساءً

قيام آخر قطار من محور روض الفرج في اتجاه عدلي منصور الساعة 11:55 مساءً

يتم مقابلة آخر القطارات للربط والتبادل بين الخطين الأول والثاني للمترو بمحطة أنور السادات الساعة 12:25 صباحًا

يتم مقابلة آخر القطارات للربط والتبادل بين الخطين الأول والثالث للمترو بمحطة جمال عبد الناصر وبين الخطين الثاني والثالث للمترو بمحطة العتبة الساعة 12:00 صباحًا

يتم مقابلة آخر القطارات للربط والتبادل بين الخطين الثاني والثالث للمترو بمحطة جامعة القاهرة الساعة 11:45 مساءً.

مواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف LRT

قيام أول قطار من عدلي منصور في اتجاه الفنون والثقافة أو العكس الساعة 6:00 صباحًا

قيام أول قطار من بدر في اتجاه عدلي منصور الساعة 6:01 صباحًا

قيام أول قطار من بدر في اتجاه العبور الجديدة (المعرفة) الساعة 6:25 صباحًا

قيام أول قطار من العبور الجديدة (المعرفة) الساعة 6:38 صباحًا

قيام قطار مباشر من عدلي منصور إلى الفنون والثقافة الساعة ٧:٣٠  و ٨:٠٠ صباحًا


قيام آخر قطار من عدلي منصور في اتجاه الفنون والثقافة أو العكس الساعة 11:20مساءً


قيام آخر قطار من عدلي منصور وأيضًا من الفنون والثقافة في اتجاه بدر الساعة 11:40مساءً


قيام آخر قطار من بدر في اتجاه العبور الجديدة (المعرفة) الساعة 11:30 مساءً


قيام آخر قطار من العبور الجديدة (المعرفة) في اتجاه بدر الساعة 11:47 مساء


مواعيد تشغيل مونوريل شرق النيل

قيام أول قطار من استاد القاهرة ومدينة العدالة الساعة 6:00 صباحًا

قيام آخر قطار من استاد القاهرة ومدينة العدالة الساعة 7:50 مساءً

و أشار الوزارة إلى توجيهات الفريق مهندس  كامل الوزير وزير النقل، لرئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق وقيادات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل الخطين الأول والثاني ومونوريل شرق النيل والشركة الفرنسية المسئولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف((LRT لاستمرار المتابعة الدقيقة لحركة التشغيل من خلال غرف التحكم المركزي، وتواجد قيادات ومسؤولي المرفقين بالخطوط لمتابعة انتظام مواعيد التقاطر والاطمئنان على النظام داخل المحطات مع الدفع بقطارات إضافية خلال أوقات الذروة لتخفيف الازدحام  واستعداد فرق الطوارئ المنتشرة في المحطات لمواجهة أي أعطال طارئة وإصلاحها على الفور لتقديم أفضل الخدمات.

النقل الهيئة القومية للأنفاق تطبيق جدول المواعيد مترو الأنفاق خطوط مترو الأنفاق الثلاثة القطار الكهربائي الخفيف مونوريل شرق النيل التوقيت الشتوي

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