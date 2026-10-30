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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سعد سمير: أزمة الأهلي فنية.. واستبعاد محمد هاني قرار قاسٍ

سعد سمير
سعد سمير
يمنى عبد الظاهر

أكد سعد سمير، نجم الكرة المصرية السابق، أن مصطفى شوبير كان الأفضل في مباراة الأهلي ومودرن سبورت الأخيرة ضمن منافسات بطولة الدوري، مشيرًا إلى أن الفريق يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين، لكن الأزمة تكمن في طريقة توظيفهم فنيًا داخل الملعب.

وقال سعد سمير، خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة "MBC مصر 2"، إن الأهلي يمتلك لاعبين على أعلى مستوى من الناحيتين الفنية والبدنية، ولديهم القدرة على تقديم كرة قدم جيدة، إلا أن الفريق يحتاج إلى أفكار واضحة وحلول فنية خلال سير المباريات.

وأضاف أن الأزمة التي يمر بها الفريق ترتبط بطريقة استخدام اللاعبين وتوظيف إمكاناتهم، مؤكدًا أهمية وجود أفكار فنية تساعد اللاعبين على الظهور بمستواهم الحقيقي داخل الملعب.

وتحدث سعد سمير عن طبيعة منصب مدير الكرة داخل الأندية، موضحًا أنه منصب إداري يتولى مسؤولية الأمور المتعلقة بالفريق الأول لكرة القدم، إلى جانب التعامل مع الملفات الداخلية بالتنسيق مع الجهاز الفني.

وأشار إلى أن دور مدير الكرة لا يتضمن التدخل في التوجيهات الفنية أو توجيه التعليمات للاعبين خلال سير المباريات، مؤكدًا أهمية الفصل بين المسؤوليات الإدارية والمهام الفنية.


وعلق سعد سمير على اللقطة التي جمعت وائل جمعة بالحسين عموتة، موضحًا أن الموقف جاء نتيجة حماس وائل جمعة وغيرته على النادي الأهلي، لكنه يرى أن وسائل الإعلام بالغت في تناول الواقعة.

وأكد أن الموقف ارتبط بحماس وائل جمعة وحرصه على الأهلي، معتبرًا أن ما حدث لا يستدعي تضخيمه إعلاميًا.


وعن مستقبل محمد هاني وياسر إبراهيم مع الأهلي، أوضح سعد سمير أنه لا يعلم إلى أي مدى وصلت المفاوضات بشأن تجديد عقديهما، متوقعًا تجديد عقد محمد هاني، بينما قد تستمر المفاوضات مع ياسر إبراهيم في ظل وجود طلبات تتعلق بالاتفاق على التجديد.

وأشار إلى أن الثنائي من العناصر الأساسية في صفوف الفريق، معتبرًا أن استبعاد محمد هاني من المباريات الأخيرة كان أمرًا قاسيًا، في ظل تاريخه مع النادي ومكانته داخل الفريق.


ودافع سعد سمير عن محمد هاني، مؤكدًا أن اللاعب قضى نحو 15 عامًا داخل النادي الأهلي، ويأتي بعد محمد الشناوي في ترتيب شارات القيادة، وفقًا لتصريحاته.

وأوضح أن استبعاد محمد هاني، من وجهة نظره، لا يرتبط بأسباب فنية أو سلوكية، مشددًا على أن اللاعب يستحق التواجد في قائمة الأهلي، واستند في ذلك إلى وجوده ضمن قائمة المنتخب المصري، إلى جانب دوره مع النادي والمنتخب.

سعد سمير مصطفى شوبير الأهلي مودرن سبورت منصب مدير الكرة وائل جمعة الحسين عموتة

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