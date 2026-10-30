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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد شوبير يوجه رسالة غاضبة لجماهير الأهلي: من إمتى بتتخلوا عن فريقكم؟

شوبير
شوبير
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

وجه الإعلامي أحمد شوبير رسالة عتاب إلى جماهير النادي الأهلي، بسبب عدم الحضور الجماهيري بالشكل المتوقع في المدرجات، مطالبًا الجماهير بمساندة الفريق من داخل الملعب، ومشيدًا في الوقت نفسه بالحضور المكثف لجماهير الزمالك.

وقال أحمد شوبير، خلال تصريحات تلفزيونية: «للمرة الـ20 بسأل، أين جمهور الأهلي من التواجد في المدرجات؟»، معربًا عن استغرابه من غياب أعداد كبيرة من جماهير القلعة الحمراء عن المباريات.

وأضاف أنه يحيي جماهير الزمالك على حضورها المكثف ومساندتها لفريقها، مشيرًا إلى أن جماهير الأهلي قد تكون أكثر نشاطًا وتأثيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن هذا لا يغني عن التشجيع من المدرجات.

وأكد شوبير أن مواقع التواصل الاجتماعي ليست بديلًا عن الحضور في الملعب، قائلًا: «يمكن جماهير الأهلي تتفوق على السوشيال ميديا، لكن مش السوشيال ميديا هي اللي بتشجع»، متسائلًا عن أسباب ابتعاد الجماهير عن مساندة الفريق في المباريات.

واختتم حديثه بتوجيه رسالة عتاب لجماهير الأهلي، قائلًا: «من إمتى وجماهير الأهلي بتتخلى عن فريقها؟»، في إشارة إلى أهمية الدور الذي تلعبه الجماهير في دعم اللاعبين خلال المنافسات المحلية.

وتأتي تصريحات شوبير عقب فوز الأهلي على مودرن سبورت بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الخميس على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل عمر الساعي هدف الأهلي الوحيد في الدقيقة 17، فيما تألق مصطفى شوبير وتصدى لركلة جزاء نفذها علي فوزي في الدقيقة 85، ليحافظ على تقدم فريقه ويحصد ثلاث نقاط مهمة.

ورفع الأهلي رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الممتاز، بعدما حقق الفوز في 6 مباريات وتعادل مرتين أمام المقاولون العرب والقناة، خلال أول 8 جولات من المسابقة.

ويستعد الأهلي لمواجهة السكة الحديد، يوم السبت 7 نوفمبر 2026، في تمام الساعة الثامنة مساءً، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، حيث يسعى الفريق إلى مواصلة الانتصارات والمنافسة على اللقب.

النادي الأهلي الزمالك جمهور الأهلي مودرن سبورت بطولة كأس مصر عمر الساعي

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