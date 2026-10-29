القبض على أب بتهمة تعذيب طفلته وإصابتها بحروق في يديها وقدميها بقنا

ألقت أجهزة الأمن بمركز شرطة قوص، جنوب قنا، القبض على أب، على خلفية اتهامه بتعذيب طفلته البالغة من العمر 3 سنوات، وإصابتها بحروق في يديها وقدميها، وذلك عقب خلافات زوجية دفعت الأم إلى مغادرة منزل الزوجية والانتقال للإقامة بمنزل والدها.

وكشفت التفاصيل الأولية للواقعة، أن الأم تركت طفلتها الصغيرة برفقة والدها داخل منزل الزوجية، قبل أن تتعرض الطفلة للاعتداء، حيث أقدم الأب، بحسب البلاغ، على إحداث حروق بجسدها باستخدام النار، في واقعة يُشتبه في ارتباطها بخلافاته مع زوجته.

وعلى الفور، تحركت لجنة حماية حقوق الطفل بمركز قوص، عقب تلقيها استغاثات من الأهالي والجيران، وتوجه أعضاؤها إلى محل الواقعة، حيث جرى اصطحاب الطفلة واتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتها، مع تحرير محضر بالواقعة داخل مركز شرطة قوص.

وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط الأب، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، فيما يجري استدعاء الأم لسماع أقوالها والتحقيق معها بشأن ظروف ترك طفلتها الصغيرة، ومدى مسؤوليتها عن تعريضها للخطر.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، للوقوف على ملابسات الحادث، وتحديد المسؤوليات القانونية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حماية الطفلة ورعايتها.