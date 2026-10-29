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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

افتتاح طريقين جديدين لتعزيز الربط بين كليات ومستشفيات جامعة قنا

افتتاح طرق جديدة بجامعة قنا
افتتاح طرق جديدة بجامعة قنا
يوسف رجب

افتتح الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، طريقي بوابة 5 والمرزوقى، وطريق المركز البيومتري، بما يعزز الترابط بين الكليات والمستشفيات والمنشآت الجامعية المختلفة، ويسهم في تيسير الحركة والوصول إلى الخدمات، وتحقيق التكامل بين مختلف قطاعات الحرم الجامعى، في إطار خطة الجامعة لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة المحاور الداخلية.

جاء الافتتاح بحضور الدكتور محمد سعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد وائل عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أشرف موسى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وطروب طلبة، أمين عام الجامعة، وعبد الرازق حسين، أمين الجامعة المساعد، وعلي موسى، أمين الجامعة المساعد، إلى جانب عمداء الكليات ولفيف من القيادات الأكاديمية والإدارية بالجامعة.

وأكد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، بأن تطوير شبكة الطرق والمحاور داخل الجامعة يأتي ضمن رؤية متكاملة تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية وتحسين الربط بين الكليات والمنشآت الطبية والخدمية، بما يتناسب مع اتساع الحرم الجامعي وتعدد مكوناته، ويسهم في تيسير الوصول إلى مختلف المواقع وتحقيق المزيد من الانسيابية في الحركة.

وأوضح رئيس جامعة قنا، بأن الطريق الرابط بين المستشفى الجامعي بالمرزوقي وبوابة الجامعة الخامسة يمثل محورًا مهمًا في تحسين الاتصال بين عدد من المنشآت الحيوية، حيث يمتد عبر مناطق تضم كليات التربية النوعية وعلوم الرياضة والتمريض والصيدلة، بما يعزز الترابط بين هذه المنشآت ويسهل الانتقال بينها.


تحسين شبكة الحركة الداخلية


وأضاف عكاوى، بأن تطوير طريق المركز البيومتري يأتي في سياق جهود الجامعة لتحسين شبكة الحركة الداخلية، ورفع كفاءة الربط بين المواقع المختلفة، بما يدعم سهولة الوصول إلى المنشآت الجامعية ويعزز الاستفادة من البنية التحتية المتاحة.

وأشار رئيس جامعة قنا، إلى أن مشروعات تطوير المحاور الداخلية تمثل جزءًا من منظومة أوسع تستهدف تحقيق التكامل بين منشآت الجامعة، وتهيئة بيئة أكثر تنظيمًا وكفاءة تخدم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والمترددين على المستشفيات الجامعية، وييسر الحركة بينها.

ووأوضح عكاوى، بأن افتتاح الطريقين يأتى امتدادًا لجهود جامعة قنا في تحديث بنيتها التحتية وتطوير مرافقها، بما يعزز الترابط بين الكليات والمستشفيات والمنشآت الخدمية، ويواكب احتياجات التوسع الجامعي، ويدعم توفير بيئة جامعية أكثر تكاملًا وتنظيمًا.

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