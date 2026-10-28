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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ قنا يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لدعم جهود التنمية وخدمة المواطنين

اجتماع المحافظ بالنواب
اجتماع المحافظ بالنواب
يوسف رجب


‏التقى اللواء دكتور مصطفى الببلاوي محافظ قنا، بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وذلك في إطار حرص المحافظة على تعزيز التواصل والتنسيق المستمر مع ممثلي الشعب، والاستماع إلى مطالب المواطنين، والعمل على إيجاد حلول مناسبة للقضايا التي تمس حياتهم اليومية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة، ودعم جهود التنمية في مختلف القطاعات.

‏شهد اللقاء حضور كل من: النائب عبد الفتاح آدم، والنائب مصطفى محمود، والنائب فتحى قنديل، والنائب طارق عيسى، والنائب محمود المنوفى، والنائب محمد بنجى، أعضاء مجلس النواب، والنائب حسن عباس عضو مجلس الشيوخ. 



‏واستعرض اللقاء عددا من الملفات والقضايا المتعلقة باحتياجات المواطنين، ومطالب الدوائر المختلفة، مع التأكيد على أهمية التنسيق بين الأجهزة التنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لمتابعة المشكلات المطروحة، والعمل على دراستها وفقا للإمكانات المتاحة والأولويات التي تحقق الصالح العام.

تطوير المرافق العامة



‏وأكد محافظ قنا على استمرار التواصل الفعال مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، باعتبارهم حلقة وصل مهمة بين المواطنين والأجهزة التنفيذية، لتحسين الخدمات وتطوير المرافق العامة، وتحقيق تطلعات أبناء قنا في مختلف المراكز والمدن.

‏ومن جانبهم أشاد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بجهود محافظ قنا في دعم التواصل مع المواطنين، ومناقشة الملفات الجماهيرية مؤكدين أهمية استمرار التعاون، والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية لمتابعة مطالب الأهالي، والعمل على تذليل العقبات التي تواجه تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة.



 

قنا مطالب المواطنين المرافق العامة الملفات الجماهيرية المشروعات الخدمية أخبار قنا

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