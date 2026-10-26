محافظة قنا توضح أسباب غلق الحمامات والمصلى والمحلات التجارية بمجمع مواقف قفط

‏أوضح بيان لديوان عام محافظة قنا، بأن مشروع مجمع مواقف مدينة قفط، تم استلامه استلاما ابتدائيا مع استمرار استكمال الإجراءات اللازمة للاستلام النهائي، تمهيداً لتشغيل المرافق الخدمية بالمجمع وتقديم الخدمات اللازمة للسائقين والركاب والمترددين على الموقف.



جاء ذلك ‏ردا على الشكوى المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن استمرار غلق الحمامات والمصلى والمحلات التجارية بمجمع مواقف مدينة قفط منذ أكثر من عام ونصف.

وأكد محمد حسن عطالله، مدير مشروع المواقف بديوان عام محافظة قنا، بأنه تمت مخاطبة مديرية الإسكان بقنا بشأن عدم قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا بتوصيل المياه والصرف الصحي إلى مجمع المواقف حتى الآن.



الاستلام النهائي

وأضاف مدير مشروع المواقف بقنا، بأنه لم يتم الاستلام النهائي للمشروع حتى تاريخه، مؤكدا أنه سيتم موافاة المحافظة بالمستجدات فور الانتهاء من أعمال توصيل المرافق تمهيدا لتشغيل الحمامات والمصلى والمحلات التجارية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية احتياجات السائقين والركاب.

وشدد مدير مشروع مواقف قنا، على ضرورة سرعة تنفيذ أعمال توصيل المرافق اللازمة لاستكمال إجراءات التشغيل النهائى للمشروع.

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