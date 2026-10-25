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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ردًا على ما نشر.. «تعليم قنا» تشكل لجنة عاجلة للتحقيق في واقعة «مدرسة قنا الرسمية للغات»

مديرية تعليم قنا
مديرية تعليم قنا
يوسف رجب

‏أعلنت مديرية التربية والتعليم بقنا، تشكيل لجنة عاجلة مشتركة من المديرية وإدارة قنا التعليمية لفحص الواقعة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ما نسب من تجاوزات بحق معلمة رياض الأطفال وطالبات التربية العملية بمدرسة قنا الرسمية للغات والوقوف على ملابسات الواقعة والتحقق من تفاصيلها وتحديد المسؤوليات.

 

‏وأوضح طارق سعد الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بأنه وجه إدارة قنا التعليمية بسرعة تشكيل اللجنة للوقوف على حقيقة ما جرى بالمدرسة، وفحص دفيق لتفاصيل وملابسات الواقعة.
 

وأشار سعدالدين، إلى أن الواقعة تخضع لفحص جاد ودقيق وأنه لن يتم التهاون مع أي مخالفة يثبت وقوعها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة وفقا لما تسفر عنه أعمال اللجنة.


وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إلى حرص المديرية على صون كرامة المعلمين وضمان سلامة البيئة التعليمية للطلاب والمتدربين داخل المؤسسات التعليمية.

وشدد سعدالدين، على التعامل الجاد مع الشكاوى والوقائع المتداولة بما يسهم في تعزيز الانضباط داخل المدارس وتوفير بيئة تعليمية آمنة تحترم حقوق جميع أطراف العملية التعليمية.

 

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