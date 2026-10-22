بروتوكول تعاون بين جامعة قنا والمعهد القومي للبحوث الفلكية لدعم البحث العلمي

وقّع الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، والدكتور باسم سيد نبوي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بروتوكول تعاون مشترك بين الجانبين، في إطار استراتيجية جامعة قنا لتعزيز شِراكاتها العلمية والبحثية مع المؤسسات الوطنية المتخصصة، وتوسيع آفاق التكامل بين الجامعات والمراكز البحثية.

جاء ذلك خلال زيارة وفد جامعة قنا، برئاسة الدكتور أحمد عكاوي، إلى مقر المعهد التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بهدف ترسيخ التعاون المؤسسي، وتبادل الخبرات والإمكانات البحثية، وفتح آفاق جديدة للشراكة العلمية. وبحضور الدكتور محمد وائل، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور خالد بن الوليد، عميد كلية العلوم ومسئول التعاون الدولي بالجامعة، إلى جانب نخبة من قيادات المعهد وهم الدكتور حاتم حمدي عودة، رئيس المعهد الأسبق، والدكتور هشام عيد عبد الحفيظ، نائب رئيس المعهد لريادة الأعمال، والدكتورة نادية محمد حسن، رئيس قسم ديناميكية الأرض، والدكتور محمد أحمد صميدة، رئيس قسم أبحاث الشمس والفضاء، والدكتور السيد عبد العظيم عيسوي، رئيس فرع المعهد بأسوان ومدير مركز بحوث الزلازل، والدكتور شريف محمد الهادي، رئيس قسم الزلازل، والدكتورة سوزان وسيم، رئيس معمل أبحاث الفضاء ووكيل قسم أبحاث الشمس والفضاء.

كما ضم وفد جامعة قنا، أيضا كل من: حسن الأبنودي، مدير مكتب رئيس الجامعة بالقاهرة، و عمرو فتحي، مدير عام العلاقات العامة والإعلام، و سيد عبدالفتاح، بالعلاقات العامة المركزية.



ويهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون المشترك في مجالات البحث العلمي والدراسات الأكاديمية، وتبادل الخبرات العلمية والفنية، وتنظيم الندوات، وورش العمل، والبرامج التدريبية، والمؤتمرات، والزيارات الميدانية، والدورات التخصصية، والمسابقات المشتركة. كما يتيح مشاركة منتسبي الجانبين في المؤتمرات العلمية المحلية والدولية التي تُقام برعاية أي منهما، فضلاً عن تنفيذ المشروعات البحثية المشتركة محلياً ودولياً، والتعاون في إطلاق درجات علمية مشتركة وفقاً للوائح والقوانين المنظمة.



تعزيز الإشراف المشترك على الرسائل

كما يتضمن البروتوكول أيضاً تعزيز الإشراف المشترك على رسائل الماجستير والدكتوراه لطلاب الدراسات العليا ومشاريع التخرج لطلاب البكالوريوس، مع فتح المجال مستقبلاً لمجالات تعاون إضافية تحقق المصالح العلمية والبحثية المشتركة.



وأكد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، أن التعاون مع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية يمثل إضافة نوعية لمنظومة الشراكات العلمية بالجامعة، مثمناً المكانة البحثية المتميزة للمعهد وتاريخه العريق الممتد منذ تأسيسه عام 1839، وما يمتلكه من خبرات متخصصة وتجهيزات علمية وتقنية متقدمة في علوم الفلك والجيوفيزياء.

تنفيذ مشروعات علمية مشتركة

وأوضح رئيس جامعة قنا، أن البروتوكول يستهدف بناء شراكة مؤسسية مستدامة تتيح الاستفادة المتبادلة من الخبرات والإمكانات البحثية، وتدعم تنفيذ مشروعات علمية مشتركة، وتوسع فرص التدريب والإشراف الأكاديمي، بما يرفع جودة المخرجات البحثية ويربط البحث العلمي بمتطلبات التنمية.

وخلال الزيارة استعرض رئيس الجامعة المقومات العلمية والقطاعات الأكاديمية والبحثية بجامعة قنا، مستعرضاً جهودها في التحول الرقمي، وتطوير العمل المؤسسي، وتوظيف التكنولوجيا في تحديث الإدارة والخدمات، مؤكدا حرص الجامعة على توسيع التعاون مع المؤسسات البحثية المتخصصة وتوجيه الطاقات العلمية نحو إنتاج بحوث تطبيقية تسهم في معالجة التحديات العلمية والمجتمعية.

من جانبه، عبر الدكتور باسم سيد نبوي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن سعادته بالزيارة وبالتعاون العلمى مع جامعة قنا، مشيرا إلى أهمية توطيد الشراكة مع الجامعات المصرية وتوسيع مجالات العمل البحثي المشترك بما يضمن تبادل الخبرات واستثمار الإمكانات العلمية والتقنية لدى الجانبين، ويدعم إعداد كوادر بحثية مؤهلة وتطوير دراسة ومشروعات ذات قيمة تطبيقية، وذلك في ضوء ما يمتلكه المعهد من بنية بحثية متخصصة وكفاءات علمية وشبكة تعاون واسعة مع مؤسسات وجامعات محلية ودولية.



رفع كفاءة المنظومة البحثية

فيما أشار الدكتور محمد وائل، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، إلى أن هذا البروتوكول يفتح آفاقاً أرحب لتطوير منظومة الدراسات العليا بالجامعة، عبر دعم الإشراف العلمي المشترك على رسائل الماجستير والدكتوراه، وتعزيز التواصل بين الباحثين وأعضاء هيئة التدريس، وتبادل الخبرات في صياغة وتنفيذ المشروعات البحثية، بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة البحثية وتطوير قدرات الباحثين بالاستفادة من خبرات المعهد وإمكاناته المتاحة.

فيما أوضح الدكتور خالد بن الوليد، عميد كلية العلوم ومسئول التعاون الدولي بالجامعة، بأن البروتوكول يمثل إطاراً عملياً لتطوير التعاون في المجالات العلمية ذات الاهتمام المشترك، وبخاصة علوم الفلك، والجيوفيزياء، وعلوم الأرض والفضاء، من خلال تبادل الخبرات وتنظيم الأنشطة البحثية والتدريبية وتحفيز الباحثين والطلاب على المشاركة في البرامج العلمية المشتركة.



الكسوف الكلي للشمس

وفي سياق التعاون العلمي المرتقب، جرى التنسيق لإقامة فعالية علمية مشتركة بجامعة قنا لرصد الكسوف الكلي للشمس، والمتوقع أن يشهده عدد من المحافظات المصرية، ومن بينها محافظة قنا، في مطلع أغسطس 2027.

وعلى هامش الزيارة، أجرى وفد الجامعة برئاسة الدكتور أحمد عكاوى، جولة تفقدية بالمعهد تضمنت زيارة المركز الوطني للبيانات، والمركز الأفريقي للحد من المخاطر، وقاعة المؤتمرات، ومعمل أبحاث الفضاء، والشبكة القومية للزلازل، للوقوف على إمكاناتها وتجهيزاتها العلمية والتقنية ومجالات عملها البحثي والتطبيقي.





