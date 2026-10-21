قنا.. اعتماد أحوزة عمرانية جديدة لـ6 نجوع بمراكز أبوتشت ودشنا وقفط وقوص

أعلن اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، اعتماد مخططات الأحوزة العمرانية الجديدة لعدد 6 نجوع بمختلف مراكز المحافظة، وذلك في إطار جهود الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالتنسيق المستمر مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني للانتهاء من اعتماد الأحوزة والتيسير على المواطنين.

وأوضح محافظ قنا، أن اعتماد الأحوزة العمرانية الجديدة يهدف إلى ضبط المنظومة العمرانية والقضاء على البناء العشوائي والتعديات، فضلاً عن التسهيل على الأهالي في استخراج ترخيص البناء الرسمية وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة.



وأكد الببلاوى، استمرار العمل والتنسيق لإنهاء باقي المخططات والأحوزة العمرانية لكافة القرى والنجوع بمختلف مراكز المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات والتنمية العمرانية.

اعتماد الأحوزة العمرانية

فيما أشارت المهندسة رضوى عبد الرحمن إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، إلى أنه تم اعتماد الأحوزة العمرانية لكل من "نجع أبوهويدي" التابع لقرية السليمات بالوحدة المحلية للقارة، و"نجع العيش (عثمان)" التابع لقرية بلاد المال بحري، بالوحدة المحلية لسمهود بمركز أبوتشت.

وأضافت مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني، بأن الاعتمادات شملت أيضًا "نجع غنيم" التابع لقرية السمطا قبلي بالوحدة المحلية للسمطا بحري بمركز دشنا، و"نجع السلام" التابع لقرية القلعة بالوحدة المحلية للقلعة بمركز قفط، بالإضافة إلى "نجع العصارة" التابع لقرية الجمالية بالوحدة المحلية لجراجوس، و"نجع الأقباط" التابع لقرية المعرى بالوحدة المحلية للكلالسة بمركز قوص.



