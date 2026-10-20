صحة قنا تكرم 15متميزاً خلال مسابقة تثقيفية لتمريض مستشفى دشنا المركزى

شهد مستشفى دشنا المركزى، تنظيم منافسة تثقيفية بين أفراد هيئة التمريض بالمستشفى، فى إطار حرص مديرية الشؤون الصحية بقنا ، على تطوير أداء الأطقم الطبية والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.



جاء ذلك بحضور الدكتور عصام نبيل، وكيل وزارة الصحة بقنا، والدكتور مصطفى زين، مدير إدارة دشنا الصحية، والدكتور بخيت تقي، مدير مستشفى دشنا المركزى، وعدد من مسؤولي الطب العلاجي بالمديرية، إلى جانب مسؤولي التمريض بالمديرية، سهام علي، وعبدالله حسين، وحماده محمد، وأحمد حسن.

وتضمنت المنافسة مجموعة أسئلة متخصصة في عدد من الملفات الطبية والمهنية المرتبطة بعمل هيئة التمريض، من بينها مكافحة العدوى، ومعايير الجودة وسلامة المرضى، إلى جانب موضوعات متنوعة تتعلق بالممارسات التمريضية، وذلك بهدف تعزيز المعلومات المهنية لدى المشاركين، ورفع مستوى الوعي بالإجراءات والمعايير المنظمة للعمل، وتشجيع التمريض على مواصلة التعلم والتطوير المستمر.

وشهدت الفعالية تكريم 15 من أفراد هيئة التمريض بالمستشفى، تقديراً لجهودهم وتحفيزاً لهم على مواصلة التميز في الأداء، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمرضى.



رعاية المرضى

وأعرب وكيل وزارة الصحة بقنا، تقديره للدور الحيوي الذي يقوم به أفراد هيئة التمريض باعتبارهم أحد الركائز الأساسية للمنظومة الصحية، مشيداً بجهودهم المتواصلة في رعاية المرضى وتقديم الخدمات الطبية، ومؤكداً أن التمريض يمثل عنصراً أساسياً في ضمان جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى.



وأشار نبيل، إلى أهمية الإهتمام بالتدريب المستمر ورفع كفاءة أطقم التمريض، وتعزيز ثقافة الجودة ومكافحة العدوى والإلتزام بالمعايير المهنية، مشدداً على أن الإستثمار في العنصر البشري وتطوير مهاراته ينعكس بصورة مباشرة على مستوى الأداء داخل المنشآت الصحية، ويسهم في تقديم خدمة طبية آمنة ومتميزة للمواطنين.

واختتمت الفعالية بالتأكيد على أهمية استمرار تنظيم مثل هذه المنافسات والأنشطة التثقيفية التي تسهم في تبادل الخبرات، وترسيخ روح التنافس الإيجابي بين أفراد هيئة التمريض، وتحفيزهم على التميز والإلتزام بأعلى معايير الأداء المهني.



