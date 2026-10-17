تعليم قنا يحصد المركز الثاني فى مسابقات الاقتصاد المنزلى على مستوى الجمهورية

حصدت مديرية التربية والتعليم بقنا، إنجازًا جديدًا يُضاف إلى سجل نجاحاتها في مجال الأنشطة الطلابية، بفوز المحافظة بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية في مسابقات الاقتصاد المنزلى للعام الدراسي 2025–2026.

وأعرب طارق محمد سعد الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، عن بالغ سعادته وفخره بهذا الفوز المشرف، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يعكس مدى الاهتمام بالأنشطة التربوية والعمل الميداني المتميز داخل مدارس المحافظة، والتي تسهم في بناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته الحياتية والعملية.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بأن هذا التتويج جاء نتيجة للعمل الجماعي والتنسيق المثمر بين كافة القطاعات التعليمية والتنفيذية بالمديرية، حيث جرت المسابقات تحت إشراف سومية عبد الفتاح، مدير عام الشئون التنفيذية، والدكتور وائل النجمي، مدير عام التعليم العام، و عزة عبد الحميد، موجه عام الاقتصاد المنزلي، والذين حرصوا على المتابعة الدقيقة والدؤوبة لتذليل العقبات وتوفير كافة الإمكانيات المتاحة للطلاب والمدارس المشاركة.



دعم الأنشطة المدرسية

وأكد سعد الدين، حرص مديرية التربية والتعليم بقنا على استمرار تقديم كافة أوجه الدعم والتوجيه للأنشطة المدرسية بمختلف مجالاتها، موجّهًا الشكر والتقدير لكل من شارك وساهم في إعداد وتدريب الطلاب من موجهين ومعلمين.

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، لما بذلوه من جهود مكثفة بمختلف الإدارات التعليمية لإعداد وتدريب الطلاب بالشكل الذي يؤهلهم للمنافسة وحصد المراكز الأولى على مستوى الجمهورية.

