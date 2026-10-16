مصرع شاب وإصابة 2 فى حادث تصادم دراجتين نارييتين على صحراوى قنا الغربى

لقي شاب مصرعه، وأصيب شخصان آخران، في حادث تصادم دراجتين ناريتين بطريق قنا الصحراوي الغربي، بالقرب من مدخل نقادة.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز نقادة، نتج عنه حالة وفاة وإصابات.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارتين إلى موقع الحادث وجرى نقل الجثة إلى المشرحة لوضعها تحت تصرف النيابة العامة، فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفى طوخ المؤقت بنقادة لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، لمتابعة نقل المصابين إلى المستشفى والوقوف على ملابسات وتفاصيل الحادث، مع إعادة تسيير حركة المرور على الطريق.

تحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

