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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ضبط 56 قطعة سلاح آلى و3 آلاف طلقة داخل 6 حقائب بقطار في قنا

بنادق
بنادق

تمكنت أجهزة الأمن بقنا، من ضبط 6 حقائب تحتوي على أسلحة آلية وطلقات نارية، داخل قطار بمحطة سكك حديد نجع حمادي، شمال المحافظة، في واقعة يجري التحقيق لكشف ملابساتها وتحديد المسؤولين عنها.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من القوة الأمنية المكلفة بتأمين القطار رقم 187، القادم من أسوان والمتجه إلى القاهرة، يفيد بالعثور على 6 حقائب بداخل القطار، يُشتبه في احتوائها على أسلحة وذخائر.

وبتفتيش الحقائب، عثرت القوة الأمنية على 56 قطعة سلاح آلي، و3 آلاف طلقة نارية، بالإضافة إلى 80 خزنة، حيث جرى التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، والوقوف على تفاصيل ضبط الأسلحة والذخائر داخل القطار.

وكلفت الجهات المختصة وحدة المباحث بإجراء التحريات اللازمة لكشف ملابسات الواقعة، وتحديد مصدر الحقائب والأسلحة المضبوطة، وضبط المسؤولين عنها.
 

قنا طلقات نارية أسلحة آلية نجع حمادي ضبط الأسلحة أخبار قنا

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