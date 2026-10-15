إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة موز بطريق قنا الصحراوي الغربى

أُصيب 4 أشخاص، إثر انقلاب سيارة نقل محملة بالموز على الطريق الصحراوي الغربي بقنا، بالقرب من قرية الزوايدة التابعة لمركز نقادة، ما استدعى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالموز على الطريق الصحراوي الغربي، بالقرب من قرية الزوايدة بمركز نقادة، ووجود عدد من المصابين.

وجرى إخطار الجهات المعنية بالحادث، لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتعامل مع تداعياته، فيما دفع مرفق إسعاف قنا، بعدد من السيارات لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.



وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، بالتزامن مع إخطار الجهات المختصة لمتابعة نقل المصابين والوقوف على الظروف والملابسات وإعادة تسيير حركة المرور على الطريق.

تحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.