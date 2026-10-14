في ندوة موسّعة بدشنا .. «صحة قنا» تنظم تدريبًا لصيادلة القطاع الخاص على وسائل تنظيم الأسرة .. صور

نظّمت مديرية الصحة بقنا ، ندوة موسعة بالإدارة الصحية بدشنا، لتدريب صيادلة القطاع الخاص على وسائل تنظيم الأسرة، وذلك في إطار مبادرة «الصيدلية الداعمة للأسرة» وتفعيل بروتوكول التعاون المشترك بين مديرية الشؤون الصحية بقنا ونقابة الصيادلة، والذي يستهدف الصيدليات العامة الأهلية بمركز دشنا وتأهيلها لتكون منصات للتوعية الصحية وتقديم المشورة الأسرية.

وتناولت الندوة تدريب الصيادلة على وسائل تنظيم الأسرة المختلفة، والتوعية بمفهوم الصحة الإنجابية، والرد على استفسارات المواطنين وتصحيح المفاهيم المغلوطة والشائعات المتعلقة بوسائل تنظيم الأسرة، إلى جانب التأكيد على أهمية المباعدة بين الولادات والتوعية بالمخاطر الصحية المرتبطة بالحمل المتأخر والزواج المبكر.





جاء ذلك بحضور الدكتور عصام نبيل محمد، وكيل وزارة الصحة بقنا، والدكتورة أمل الأمير، مديرة إدارة تنمية الأسرة بمديرية الشؤون الصحية بقنا، والدكتور أحمد عبد الفتاح، نقيب صيادلة قنا، والدكتورة مي القاضي، عضو المكتب الفني بالمديرية، والدكتور مصطفى زين العابدين، مدير الإدارة الصحية بدشنا، إلى جانب عدد من مديري الصيدليات العامة الأهلية المستهدف مشاركتها في تطبيق البروتوكول.



كما تضمنت المناقشات التعريف بمبادرة الألف يوم الذهبية، التي تمتد من بداية الحمل وحتى بلوغ الطفل عامين، وأهميتها في بناء صحة الطفل ونموه، مع التأكيد على دور الصيدليات في توجيه الأسر وإحالتها إلى الوحدات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة للحصول على الخدمات اللازمة عند الحاجة.

وأكد الدكتور عصام نبيل محمد، وكيل وزارة الصحة بقنا، أهمية دور الصيادلة في المنظومة الصحية، باعتبارهم نقطة الاتصال الأولى مع المواطنين، لما يتمتعون به من انتشار جغرافي واسع يسهم في الوصول إلى الأسر وتقديم التوعية الصحية الموثوقة، مشدداً على أهمية تعزيز التعاون بين القطاع الحكومي والنقابات المهنية لدعم جهود تنمية الأسرة والارتقاء بمستوى الوعي الصحي.

تعزيز الوعي الصحي

وأشار وكيل وزارة الصحة بقنا، إلى أن الندوة تأتى فى إطار حرص مديرية الشؤون الصحية بقنا على تعزيز الوعي الصحي ودعم جهود تنمية الأسرة، وتحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء الدكتور مصطفى سليم الببلاوي، محافظ قنا، و الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان.

فيما أعرب الدكتور أحمد عبد الفتاح، نقيب صيادلة قنا، عن تقديره للتعاون بين مديرية الشؤون الصحية والنقابة، مؤكداً أن مبادرة «الصيدلية الداعمة للأسرة» تمثل خطوة مهمة نحو توسيع نطاق التوعية الصحية داخل المجتمع، والاستفادة من الدور الحيوي الذي يؤديه الصيادلة في التواصل المباشر مع المواطنين، بما يسهم في دعم جهود الدولة في مجال تنمية الأسرة.

وأضاف نقيب صيادلة قنا، بأن تدريب صيادلة القطاع الخاص على وسائل تنظيم الأسرة والمشورة الأسرية يعزز قدرتهم على تقديم معلومات علمية دقيقة، والرد على تساؤلات المواطنين وتصحيح المفاهيم المغلوطة، فضلاً عن توجيه المستفيدين إلى الجهات الصحية المختصة للحصول على الخدمات المناسبة، مؤكداً أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين النقابة ومديرية الشؤون الصحية لتحقيق أهداف المبادرة والوصول برسائل التوعية إلى أكبر عدد من الأسر بمركز دشنا وقراه.





