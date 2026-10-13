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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة قنا يطلق مشروع «وجهتك» للخريطة التفاعلية لخدمة الطلاب والزائرين

جامعة قنا
جامعة قنا
يوسف رجب

أطلقت جامعة قنا مشروع الخريطة التفاعلية ونظام المعلومات الجغرافي «وجهتك»، في خطوة جديدة نحو توظيف التكنولوجيا الحديثة في تطوير الخدمات الجامعية، وتيسير وصول الطلاب والباحثين ومنتسبي الجامعة وزائريها إلى الكليات والمباني والمرافق والخدمات المختلفة داخل الحرم الجامعي.

وأكد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، أن إطلاق مشروع «وجهتك» يأتي في إطار استراتيجية الجامعة للتحول الرقمي وتطوير منظومة الخدمات المقدمة للمجتمع الجامعي، مشيرًا إلى أن توظيف نظم المعلومات الجغرافية يمثل أحد المسارات المهمة لتقديم حلول رقمية عملية تسهم في تسهيل الوصول إلى المعلومات والخدمات، وتحسين تجربة الطلاب والزائرين داخل الجامعة.
 

وقال رئيس جامعة قنا إن المشروع يعكس أهمية التكامل بين المعرفة الأكاديمية والتطبيقات التكنولوجية الحديثة، وحرص الجامعة على دعم المشروعات التي تقدم مردودًا مباشرًا على أرض الواقع، وتسهم في بناء بيئة جامعية ذكية تعتمد على البيانات الدقيقة وسهولة الوصول إلى المعلومات.

من جانبه، أوضح الدكتور حمدان النجار، رئيس قسم الجغرافيا بكلية الآداب والباحث الرئيسى للمشروع، أن مشروع «وجهتك» يمثل تطبيقًا عمليًا لتوظيف نظم المعلومات الجغرافية في خدمة المجتمع الجامعي، من خلال إنشاء خريطة تفاعلية تجمع البيانات المكانية بالمعلومات التفصيلية عن مواقع الكليات والمباني والمرافق والخدمات، بما يساعد المستخدمين على تحديد وجهاتهم والوصول إليها بسهولة ودقة.

وقال النجار إن المشروع يعتمد على بناء قاعدة بيانات جغرافية متكاملة تتضمن مواقع كليات الجامعة وأقسامها الأكاديمية، والبوابات الرئيسية للحرم الجامعي، والمستشفيات الجامعية، إلى جانب مواقع ماكينات الصراف الآلي، والكافتيريات والمطاعم، ومكتب البريد، والمدن الجامعية، ومباني الأنشطة والخدمات الطلابية، مع الاستفادة من الإحداثيات الجغرافية والصور والبيانات المرتبطة بكل موقع، وتوفير خدمات التوجيه وحساب المسارات.

 

توظيف الخبرات الأكاديمية

وأضاف الباحث الرئيس للمشروع، بأن المشروع يجسد أهمية توظيف الخبرات الأكاديمية بقسم الجغرافيا في تطوير حلول رقمية تستجيب للاحتياجات الفعلية للجامعة، ويعزز دور التخصصات العلمية في دعم جهود التحول الرقمي وتقديم خدمات أكثر كفاءة للمستفيدين.

وأشرف على إعداد وتطوير مشروع «وجهتك» أساتذة قسم الجغرافيا بكلية الآداب، من خلال توظيف الخبرات العلمية والتخصصية في مجال نظم المعلومات الجغرافية وتحليل البيانات المكانية، بما يدعم بناء قاعدة بيانات دقيقة وإتاحة المعلومات الجغرافية في صورة رقمية تفاعلية.

وجرى تطوير التطبيق والخريطة وفق أسس علمية وتقنية تعتمد على تقنيات الويب ونظم المعلومات الجغرافية وتطبيقات الهواتف الذكية، بما يتيح استخدامه عبر مختلف الأجهزة، ويوفر وسيلة مرنة للوصول إلى المعلومات المكانية والخدمات الجامعية.

ويأتي إطلاق مشروع «وجهتك» في إطار جهود جامعة قنا المستمرة لتطوير بنيتها الرقمية، وتعزيز التكامل بين البحث العلمي والتطبيق العملي، وتقديم خدمات مبتكرة تسهم في تيسير الحياة الجامعية وخدمة منتسبي الجامعة وزائريها.
 


 

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