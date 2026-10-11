نقابة أطباء قنا تطلق دورة متخصصة في سونار العناية المركزة لتطوير مهارات الأطباء

انطلقت فعاليات الدورة التدريبية المتخصصة في الموجات فوق الصوتية بالعناية المركزة "Critical Care Ultrasound Course – CCUS"، التي تنظمها نقابة أطباء قنا برئاسة الدكتور محمد الديب، نقيب أطباء قنا، خلال الفترة من 10 إلى 13 أكتوبر 2026، بمقر النقابة، في إطار جهودها المستمرة لدعم التعليم الطبي المستمر، وتطوير مهارات الأطباء، ومواكبة أحدث التقنيات المستخدمة في تشخيص الحالات الحرجة.

وتأتي الدورة في إطار اهتمام مجلس نقابة أطباء قنا برئاسة الدكتور محمد الديب، الدور العلمي للنقابة، وتوفير برامج تدريبية متخصصة تسهم في رفع كفاءة الأطباء وتنمية مهاراتهم الإكلينيكية، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمرضى، خاصة داخل وحدات العناية المركزة التي تتطلب سرعة التقييم ودقة التشخيص واتخاذ القرارات الطبية المناسبة.

ويقدم الدورة الدكتور أشرف أمين، استشاري العناية المركزة، من خلال برنامج علمي متكامل يجمع بين المحاضرات النظرية والتدريب العملي المباشر "Hands-on Training"، بهدف تمكين الأطباء من استخدام الموجات فوق الصوتية بجانب سرير المريض، وتفسير نتائجها وربطها بالحالة الإكلينيكية، بما يدعم سرعة التدخل الطبي ودقة التقييم.

محاور الدورة

وتشمل محاور الدورة سونار الرئة، وموجات القلب فوق الصوتية في الحالات الحرجة، وتقييم حالة السوائل والوريد الأجوف السفلي "IVC"، والتقييم الديناميكي للدورة الدموية، واستخدام السونار في توجيه القساطر والوصول الوعائي، إلى جانب تشخيص الارتشاح البلوري واسترواح الصدر.

ويشرف على تنظيم الدورة الدكتور أحمد رمضان، مسؤول اللجنة العلمية بنقابة أطباء قنا، ضمن خطة النقابة لتوسيع نطاق التدريب العملي، وتعزيز فرص التطوير المهني، وإتاحة أحدث المعارف والتقنيات الطبية أمام الأطباء.

وتواصل نقابة أطباء قنا، برئاسة الدكتور محمد الديب، جهودها في تنظيم الدورات التدريبية والفعاليات العلمية التي تستهدف الارتقاء بالمستوى المهني للأطباء، إيمانًا بأن الاستثمار في تدريب الكوادر الطبية وتطوير قدراتها يمثل ركيزة أساسية لتحسين جودة الخدمات الصحية، ومواكبة التطور المتسارع في مجالات التشخيص والعلاج.

