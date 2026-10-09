محافظ قنا يحيل مسؤولي إدارة السوق ومجلس المدينة بنجع حمادي للتحقيق

قرر اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، إحالة المسؤولين عن إدارة السوق الحضاري ومجلس المدينة، للتحقيق لعدم تواجد البائعين بالباكيات الخاصة بهم، والحفاظ على البنية التحتية بالسوق، مع دعم الجهاز الإداري للسوق بعناصر للمحافظة على انضباط السوق.



جاء ذلك خلال جولة مفاجأة لمحافظ قنا داخل السوق الحضاري وعددًا من الشوارع والميادين الرئيسية بمدينة نجع حمادي، لمتابعة الانضباط وحالة الإشغالات بالمدينة.





كما شدد الببلاوي، خلال جولته على ضرورة تكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام بصفة مستمرة ودورية بالمدينة، لمنع العشوائيات وتحقيق السيولة المرورية والتيسير على حركة المواطنين والسيارات.

وأكد محافظ قنا، ضرورة التزام جميع البائعين والتجار بالباكيات والمحال المخصصة لهم داخل السوق الحضاري وعدم الخروج عنها أو تعطيل الممرات الداخلية والخارجية.



فسخ عقود إيجار المخالفين

وشدد الببلاوي، على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لفسخ عقد الإيجار فوراً لمن يخالف الاشتراطات المنظمة أو يمارس نشاطه خارج الحدود المقررة للسوق، حفاظاً على المال العام والمظهر الحضاري للمدينة.

