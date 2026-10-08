قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لايفات وابتذال.. القبض على سيدة تستغل أفراد أسرتها في التسول الإلكتروني
بسبب خلافات المصاهرة.. القبض على طرفى مشاجرة بالجيزة
بعد انسحاب جبهة تيجراي.. الجيش الإثيوبي ينهب المستشفيات والمنشآت الحكومية في ميكيلي
3 أعوام على الاستجابة.. الهلال الأحمر يستعرض جهوده الإغاثية لدعم غزة
ثابت بدون تغيير.. سعر الدولار في البنوك الآن
ليتوانيا تنشر 100 جندي على حدود كالينينجراد بسبب مخاوف التعبئة الروسية
حدث في مثل هذا اليوم.. مصر تتأهل لـ كأس العالم 2018 بعد غياب 28 عامًا
الهلال الأحمر المصري يمد أهالي غزة بآلاف المساعدات الغذائية والإغاثية
نزل 10 جنيهات.. سعر الذهب في الصاغة الآن
54 مليار جنيه للأسر.. التضامن تستعرض استراتيجية تمكين المرأة في بلجراد
فيها حاجة حلوة..الرئيس السيسي يمازح أطفال كوريا الجنوبية
قوافل الإغاثة إلى غزة.. مساعدات غذائية وطبية وسط تحديات متصاعدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

خلال حملة أمنية..إزالة 14طاحونة ذهب وحوض سنايد في قنا

إزالة طواحين ذهب بقنا
إزالة طواحين ذهب بقنا
يوسف رجب

‏واصلت الوحدات المحلية بمراكز قنا وقوص وقفط، تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، حملاتها المكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، وحماية الرقعة الزراعية، ضمن الموجة 30 لإزالة التعديات. 

‏ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، بإشراف الدكتور علاء شاكر، رئيس المركز، حملة أسفرت عن تنفيذ 14 حالة إزالة على مساحة إجمالية بلغت 11 ألفًا و450 مترًا بقرية العقب التابعة لمجلس قروي خزام، وشملت الأعمال إزالة 9 حالات تعدي على أراضي أملاك الدولة، بالإضافة إلى حالة تعدي مسجلة عبر منظومة التغيرات المكانية، و4 حالات منتظر استردادها، حيث جرى تسوية المواقع وإعادة الأراضي المستردة إلى حيازة الدولة وقاد الحملة ميدانيا محمود عبد الصبور وسيد عواد، نائبا رئيس المركز.



وأوضح شاكر، بأن الوحدة المحلية بالتنسيق مع القوات الأمنية، تمكنت من إزالة 14 طاحونة ذهب وحوض سنايد تعمل دون ترخيص وبشكل عشوائي، في إطار التصدي لمحاولات التنقيب غير المشروع عن المعادن النفيسة.

إزالة تعديات أراضي زراعية 


‏كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، تحت قيادة أشرف أنور، رئيس المركز، وبمتابعة طلعت عبدالشافي، نائب رئيس المركز، 23 حالة إزالة بقرية دندرة، شملت ازالة 18 حالة تعدى على أراضي زراعية أملاك خاصة بإجمالي 2625 مترا و5 حالات تعدى على أملاك الري بمساحة 30 مترًا.

‏وفى السياق ذاته نفذت الوحدة المحلية لمركز فقط، بإشراف حافظ محمود، رئيس المركز، حملة لإزالة التعديات بقرية الكلاحين، وأسفرت الحملة عن إزالة حالتين على أملاك الدولة الزراعية بمساحة 5 قراريط، وحالتي تعدى بالبناء على أملاك الدولة بمساحة 793 مترًا، وحالة بناء مخالفة للقانون 119 بمساحة 150 مترًا.

قنا أراضي أملاك الدولة إزالة التعديات الرقعة الزراعية قرية الكلاحين أخبار قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

عيار 24 يهبط دون الـ 7 آلاف.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

الزمالك

بشفق على لاعبي الأبيض.. إكرامي يعلق على خسارة الزمالك بثلاثية قبل القمة

تركوا الفرح واتجهوا للصلاة

تركوا الفرح واتجهوا للصلاة.. فيديو متداول يشعل تفاعل رواد السوشيال

محمود طاهر

محمد عبد الوهاب: أرض الأهلي بالتجمع الخامس تحركت 50 مترا من أجل عدم ظهور اسم محمود طاهر

معتمد جمال

الجفالي مفاجأة الزمالك.. معتمد جمال يدرس تغيير طريقة اللعب أمام الأهلي

اسعار الفراخ البيضاء اليوم

الفراخ ارتفعت من جديد.. أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق

حسام وابراهيم حسن

محمد عبد الوهاب: حسام وإبراهيم تعرضا للظلم في الأهلي ولا أعارض تدريبهم للأحمر

امير هشام

أمير هشام يكشف مفاجآت وراء أزمة رفض لاعبي الزمالك السفر إلى سوريا

ترشيحاتنا

هبة واصل

هبة واصل: قرار «فيتش» يحمل رسائل تتجاوز التقييم الائتماني وسط اضطرابات الإقليم

النائب الدكتور عصام خليل

«المصريين الأحرار»: شراكة القاهرة وسول تعكس «الاتزان الاستراتيجي» وتفتح آفاقًا جديدة للاستثمار

مسعود علام، الأمين العام لحزب الجيل الديمقراطي بمحافظة مطروح

مسعود علام: الشراكة المصرية الكورية بوابة لتعميق التصنيع وتنافسية الاقتصاد

بالصور

فوائد الكوارع.. هل الكولاجين الموجود فيها مفيد للبشرة والمفاصل؟

فوائد الكوارع.. هل الكولاجين الموجود فيها مفيد للبشرة والمفاصل؟
فوائد الكوارع.. هل الكولاجين الموجود فيها مفيد للبشرة والمفاصل؟
فوائد الكوارع.. هل الكولاجين الموجود فيها مفيد للبشرة والمفاصل؟

لحم الحمام .. فوائد و فيتامينات للجسم لا تتوقعها

فوائد لحم الحمام
فوائد لحم الحمام
فوائد لحم الحمام

ابنة رانيا فريد شوقي تلفت الأنظار في أحدث ظهور

ابنة رانيا فريد شوقى غى اخر ظهور لها
ابنة رانيا فريد شوقى غى اخر ظهور لها
ابنة رانيا فريد شوقى غى اخر ظهور لها

ابنة نسرين أمين تحتفل بعيد ميلادها بإطلالة جريئة | شاهد

ابنة نسرين أمين
ابنة نسرين أمين
ابنة نسرين أمين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد