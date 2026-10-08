خلال حملة أمنية..إزالة 14طاحونة ذهب وحوض سنايد في قنا

‏واصلت الوحدات المحلية بمراكز قنا وقوص وقفط، تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، حملاتها المكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، وحماية الرقعة الزراعية، ضمن الموجة 30 لإزالة التعديات.

‏

‏ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، بإشراف الدكتور علاء شاكر، رئيس المركز، حملة أسفرت عن تنفيذ 14 حالة إزالة على مساحة إجمالية بلغت 11 ألفًا و450 مترًا بقرية العقب التابعة لمجلس قروي خزام، وشملت الأعمال إزالة 9 حالات تعدي على أراضي أملاك الدولة، بالإضافة إلى حالة تعدي مسجلة عبر منظومة التغيرات المكانية، و4 حالات منتظر استردادها، حيث جرى تسوية المواقع وإعادة الأراضي المستردة إلى حيازة الدولة وقاد الحملة ميدانيا محمود عبد الصبور وسيد عواد، نائبا رئيس المركز.



‏

وأوضح شاكر، بأن الوحدة المحلية بالتنسيق مع القوات الأمنية، تمكنت من إزالة 14 طاحونة ذهب وحوض سنايد تعمل دون ترخيص وبشكل عشوائي، في إطار التصدي لمحاولات التنقيب غير المشروع عن المعادن النفيسة.

‏

إزالة تعديات أراضي زراعية



‏كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، تحت قيادة أشرف أنور، رئيس المركز، وبمتابعة طلعت عبدالشافي، نائب رئيس المركز، 23 حالة إزالة بقرية دندرة، شملت ازالة 18 حالة تعدى على أراضي زراعية أملاك خاصة بإجمالي 2625 مترا و5 حالات تعدى على أملاك الري بمساحة 30 مترًا.

‏

‏وفى السياق ذاته نفذت الوحدة المحلية لمركز فقط، بإشراف حافظ محمود، رئيس المركز، حملة لإزالة التعديات بقرية الكلاحين، وأسفرت الحملة عن إزالة حالتين على أملاك الدولة الزراعية بمساحة 5 قراريط، وحالتي تعدى بالبناء على أملاك الدولة بمساحة 793 مترًا، وحالة بناء مخالفة للقانون 119 بمساحة 150 مترًا.



