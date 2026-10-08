صحة قنا تعلن مواعيد إطلاق القوافل العلاجية المجانية

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بقنا، تنفيذ قوافل طبية علاجية شاملة بعدد من قرى مراكز المحافظة خلال شهر أكتوبر الجاري، وفقًا للجدول المحدد، لتقديم خدمات الكشف والعلاج والفحوصات الطبية للمواطنين بالمجان.

وأكد الدكتور عصام نبيل، وكيل وزارة الصحة بقنا، أن القوافل بدأت أعمالها بقرية الرئيسية بمركز نجع حمادي، فيما يتم تنظيم القافلة الثانية بقرية البحري قمولا بمركز نقادة يومي 14 و15 أكتوبر، والقافلة الثالثة بقرية حجازة بحري بمركز قوص يومي 21 و22 أكتوبر، بينما تختتم القوافل بقرية كرم عمران بمركز قنا يومي 28 و29 أكتوبر الجاري.

وأشار نبيل، إلى أن القوافل الطبية تضم عددًا من التخصصات الطبية المختلفة، إلى جانب توقيع الكشف الطبى، وإجراء الفحوصات اللازمة، وصرف الأدوية والمستلزمات الطبية بالمجان.



تحويل الحالات للمستشفيات

وأضاف وكيل وزارة الصحة بقنا، فضلًا عن تحويل الحالات التي تستدعي استكمال العلاج إلى المستشفيات المختصة، بما يسهم في توفير الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين بالقرى المستهدفة.

من جانبه أوضح اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، أنه يتابع تنفيذ البرنامج التوعوى لمديرية الصحة، وتنفيذ القوافل الطبية المجانية، لاسيما القرى والنجوع الأكثر احتياجًا، للتخفيف عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، مناشدًا المواطنين بضرورة التوجه لمقار تلك القوافل للاستفادة من خدماتها.

