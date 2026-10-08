مياه قنا: إصلاح كسر خط الكتابة في قوص استجابة لشكاوى الأهالي

استجابت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود كسر وانفجار في مواسير خط مياه بمنطقة «الكتابة» التابعة لقرية المخزن بمركز قوص، ما أدى إلى تراكم المياه بالشارع وانقطاع الخدمة عن عدد من المواطنين.

وأكدت شركة مياه قنا، أنه فور ورود البلاغ وشكاوى الأهالى، جرى الدفع بالأطقم الفنية وفرق الصيانة المختصة إلى موقع الواقعة، للوقوف على أسباب التسريب واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع المشكلة في أسرع وقت ممكن.

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، بأن فرق الصيانة بدأت أعمال الإصلاح الميداني للخط، بعد رصد تسريب وتراكم للمياه بالشارع، نتيجة زيادة ضغط المياه بالخط الرئيسي، ما استدعى التدخل الفني العاجل للسيطرة على التسريب.

إصلاح فى وقت قياسي

وأضافت شركة مياه الشرب بقنا، أن أعمال الإصلاح والصيانة جرى تنفيذها في وقت قياسي، بما أسهم في إنهاء المشكلة ورفع آثار تجمعات المياه، مع اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لضمان استقرار خط المياه وعدم تأثر الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأشارت شركة المياه، إلى أنه عقب الانتهاء من أعمال الإصلاح، تمت إعادة ضخ مياه الشرب بصورة منتظمة إلى المنطقة، مؤكدة استمرارها في الاستجابة لشكاوى المواطنين والتعامل الفوري مع أي أعطال أو تسريبات بخطوط وشبكات المياه، حرصًا على انتظام واستقرار الخدمة المقدمة للأهالي.