من 5 إلى 18عاما.. محافظ قنا يدعو الموهوبين للمشاركة في جائزة المبدع الصغير

أعلن اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، فتح باب التقدم لجائزة الدولة للمبدع الصغير في نسختها السابعة لعام 2026، والتي تقام برعاية كريمة من السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، وينظمها المجلس الأعلى للثقافة، لاكتشاف ورعاية المواهب الناشئة، وتشجيع الأطفال على الإبداع والابتكار والتميز في مختلف المجالات الثقافية والفنية والعلمية.

وأوضح محافظ قنا، أنه تم فتح باب التقديم للجائزة حتى 31 ديسمبر 2026، من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للجائزة وهو "www.ckp.eg"، داعيًا أبناء محافظة قنا من الموهوبين والمبدعين وأولياء أمورهم إلى اغتنام هذه الفرصة والمشاركة في الجائزة، وإبراز ما يمتلكونه من مواهب وقدرات إبداعية في مختلف المجالات.

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وأشار الببلاوي، إلى أن الجائزة تستهدف فئتين عمريتين، الأولى من سن 5 سنوات حتى 12 عامًا، والثانية فوق 12 عامًا وحتى 18 عامًا، وتتيح للمشاركين فرصة التنافس في مجالات متعددة تشمل الفنون والآداب والابتكارات العلمية.



الموقع الإلكتروني الرسمي

وتابع محافظ قنا، وفقًا للفروع والشروط المعلنة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للجائزة، بما يفتح المجال أمام الموهوبين لتقديم أعمالهم وإبداعاتهم والحصول على التقدير المستحق.

وأضاف المحافظ، أن قيمة الجائزة تبلغ 40 ألف جنيه لكل فائز، إلى جانب درع وشهادة تقدير، وفقًا للقواعد المنظمة لها، بما يعكس اهتمام الدولة برعاية الموهوبين والمبدعين من الأطفال والنشء، وتوفير الفرص التي تساعدهم على تنمية قدراتهم وصقل مهاراتهم، وتحفيزهم على مواصلة الابتكار والتميز في مختلف المجالات.