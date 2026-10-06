قنا تعلن فتح باب التسجيل للشركات المتخصصة في تدوير المخلفات والزيوت

أطلق اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، دعوة رسمية للشركات المتخصصة في تشغيل محطات تدوير المخلفات المنزلية، وجمع ونقل مخلفات المجازر، وكذا جمع ونقل زيوت الطعام المستعملة بمحافظة قنا، للتسجيل لتقديم خدماتهم بالمحافظة.

وأشار محافظ قنا، إلى دعوة جميع الشركات والتحالفات الرائدة والمتخصصة في مجالات إدارة و"تشغيل محطات تدوير المخلفات الصلبة المنزلية"، وتقديم خدمات "جمع ونقل مخلفات المجازر" و"زيوت الطعام المستعملة"، للتسجيل لدى قاعدة بيانات المحافظة والتعبير عن إبداء الاهتمام للمشاركة في الطروحات والفرص الاستثمارية المستقبلية.

وأوضح محافظ قنا، أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود محافظة قنا المستمرة للارتقاء بأساليب إدارة المخلفات، وتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص للنهوض بالبنية التحتية لمنظومة المخلفات بالمحافظة وفقًا لأعلى المعايير والاشتراطات البيئية.

من جانبه، أشار أحمد الزين، مدير إدارة المخلفات الصلبة بالديوان العام، إلى أن المبادرة تمنح الشركات مزايا تنافسية تشمل أولوية المشاركة بالطروحات، ودعمًا لوجستيًا لبيئة الاستثمار، وبناء شراكات طويلة الأجل تدعم التنمية البيئية بالمحافظة.

المستندات المطلوبة

وأضاف الزين، أن المستندات المطلوبة للتسجيل تتضمن السجل التجاري، والمستندات الضريبية، وترخيص جهاز تنظيم إدارة المخلفات وموافقة البيئة الساريين، وسابقة الخبرة-إن وجدت-، وعقد التأسيس، وشهادات الجودة-إن وجدت- على أن يتم تقديم ملف متكامل "Hardcopy & Softcopy"يحتوي على كافة المستندات والتراخيص داخل مظروف باسم "سكرتير عام محافظة قنا" بإدارة التعاقدات أو المخلفات الصلبة في موعد أقصاه 21 يومًا.