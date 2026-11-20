أعلنت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية تقديم 5,152,681 خدمة صحية خلال فترة تنفيذ حملة «100 يوم صحة» بالمحافظة، وذلك من خلال المنشآت الصحية والمقرات الثابتة والفرق الطبية والقوافل المنتشرة بمختلف أنحاء المحافظة.

جاء ذلك تحت طبقا لتوجيهات وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية الدكتور أسامة بلبل، وفي إطار تنفيذ الحملة القومية «100 يوم صحة»، التي انطلقت في الأول من أغسطس واستمرت لمدة 100 يوم، تحت شعار «عام صوت المريض ودعم المرضى».

وقد كثفت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية جهودها في تقديم مختلف الخدمات للمواطنين بمختلف أنحاء المحافظة، وذلك للعام الرابع على التوالي من انطلاق الحملة.

وبلغ إجمالي الخدمات الوقائية المقدمة 2,156,012 خدمة، وتشمل خدمات التطعيمات، وخدمات صحة البيئة والأغذية، والخدمات الوقائية المقدمة بوحدات الرعاية الأولية.

كما بلغ إجمالي الخدمات العلاجية المقدمة 1,919,315 خدمة، وتشمل خدمات الكشف الطبي بالعيادات، وصرف العلاج، وخدمات الطوارئ، والعمليات الجراحية، وجلسات الغسيل الكلوي، وغيرها من الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة من خلال المنشآت الصحية التابعة لمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية.

أما الخدمات التثقيفية والتوعوية، فقد بلغ 755,039 خدمة، تم تقديمها من خلال فرق التثقيف الصحي بالمنشآت الصحية والفرق المنتشرة في مختلف أماكن التجمعات، وتشمل الندوات واللقاءات التوعوية والتعريف بالخدمات الصحية وطرق الوقاية من الأمراض، ورفع الوعي الصحي لدى الأطفال والشباب والرجال والسيدات.

وفيما يتعلق بخدمات المبادرات الرئاسية، فقد بلغ إجمالي الخدمات المقدمة ضمن المبادرات الرئاسية للصحة العامة 300,400 خدمة، وتشمل خدمات الكشف المبكر والفحص ضمن مبادرات الصحة العامة 100 مليون صحة، متضمنة صحة المرأة والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي والأورام السرطانية (القولون – الرئة – البروستاتا – عنق الرحم)، بما يسهم في الاكتشاف المبكر للأمراض وعوامل الخطورة وتعزيز الاهتمام بالصحة العامة.

وبالنسبة للقوافل الطبية، فقد بلغ إجمالي الخدمات المقدمة من خلال القوافل الطبية 21,915 خدمة، من خلال 22 قافلة علاجية، والتي تستهدف الوصول بالخدمات الطبية إلى المناطق المختلفة والفئات الأكثر احتياجًا، وتوفير خدمات الكشف والعلاج والتوعية بالمجان.

كما بلغ إجمالي الخدمات المقدمة بمختلف القطاعات 5,152,681 خدمة صحية خلال فترة تنفيذ حملة «100 يوم صحة» بمحافظة الإسكندرية.