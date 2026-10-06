مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى تصادم دراجات نارية بقنا

شهد مركز قوص جنوب قنا حادث تصادم مروع بين دراجات نارية بطريق حجازة، أسفر عن ضحايا ومصابين بين المواطنين المتواجدين في موقع الحادث.



​وأسفر الحادث عن وفاة محمد علي 54 عامًا، متأثرًا بجراحه في مكان الحادث، بينما تعرض 3 آخرين لإصابات بالغة وجروح تطلبت تدخلاً طبيًا عاجلاً.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بوقوع الحادث، حيث سارعت سيارات الإسعاف إلى الموقع للتعامل مع الموقف ونقل المصابين والجثمان.

تم نقل جثمان المتوفى إلى مشرحة مستشفى قوص المركزي لإيداعه بمشرحة المستشفى واستكمال الإجراءات القانونية لإصدار تصريح الدفن، في حين تم تحويل المصابين الثلاثة إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي الرعاية الطبية.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

