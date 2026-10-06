صحة قنا تكرم المتميزين في تقديم خدمات الرعاية الصحية بوحدة الخطارة

كرم الدكتور عصام نبيل محمد، وكيل وزارة الصحة بقنا، عدد من المتميزين بإدارة نقادة الصحية ووحدة الخطارة، تقديراً لجهودهم وإلتزامهم في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، وفي إطار دعم الكوادر الطبية المتميزة وتعزيز دور المجتمع المدني.

حضر التكريم الدكتور محمود عمر، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية المتكاملة بقطاع الرعاية الأساسية وتنمية الأسرة بوزارة الصحة والسكان، الدكتورة سمر عاطف وكيل المديرية والدكتورة إيناس فاروق، مديرة إدارة الرعاية الأساسية بمديرية الصحة.

وشمل التكريم كل من: الدكتور وليد محمد عدلي، مدير إدارة نقادة الصحية، والدكتور أحمد محمد حسين، طبيب وحدة الخطارة، والدكتور عبد الرحمن محمد محمد، مدير وحدة الخطارة، وذلك تقديراً لإلتزامهم في أداء مهامهم وحرصهم على تقديم الخدمات الصحية بصورة متميزة، بما انعكس على مستوى رضا المنتفعين عن الخدمات الطبية المقدمة داخل الوحدة.

وتميزت وحدة الخطارة في تقديم حزمة من خدمات الرعاية الصحية الأساسية والمبادرات الصحية المختلفة، إلى جانب الحرص على إنتظام تقديم الخدمات للمترددين، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم، بما يشمل متابعة الحالات المترددة على الوحدة، وخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، ورعاية الأم والطفل، والتطعيمات، وخدمات المبادرات الرئاسية، مع الإهتمام بجودة الخدمة وتحقيق رضا المنتفعين.

أهمية دعم المتميزين



وأكد الدكتور محمود عمر، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية المتكاملة بقطاع الرعاية الأساسية وتنمية الأسرة بوزارة الصحة، بأن تكريم الكوادر المتميزة يأتي تقديراً لجهودهم وحرصهم على تقديم خدمات صحية متكاملة للمواطنين، مشيراً إلى أهمية دعم المتميزين وتشجيعهم على مواصلة جهودهم في الإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية، وتعزيز ثقة المنتفعين في الخدمات المقدمة داخل وحدات الرعاية الأساسية.

فيما أكد الدكتور عصام نبيل، وكيل وزارة الصحة بقنا، بأن تكريم الكوادر المتميزة يأتي تقديراً لجهودهم وحرصهم على أداء عملهم بكفاءة، مشيداً بما يقدمونه من خدمات للمواطنين، مؤكداً أهمية استمرار العمل على تحسين جودة الخدمات الصحية ورفع مستوى رضا المنتفعين.







