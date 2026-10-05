محافظ قنا: نعمل لتطوير منظومة الإسعاف ورفع كفاءة وحداتها القائمة

بحث اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، مع الدكتور عمرو رشيد، رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية، سبل تعزيز التعاون المشترك بين المحافظة والهيئة.

جاء ذلك خلال لقاء بحضور الدكتور حسن درويش، رئيس قطاع العمليات والتشغيل بهيئة الإسعاف، والدكتور محمد عبد البديع، رئيس الإدارة المركزية للخدمات الطبية، والدكتور محمد الدخيلي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الجنوبية، والدكتور محمد فؤاد، مدير إسعاف قنا.

وناقش الاجتماع عدد من الملفات المتعلقة بتطوير منظومة الإسعاف، والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، بما يسهم في سرعة الاستجابة للحالات الطارئة، وتحسين جودة الخدمات الصحية بالمحافظة.

الاحتياجات المستقبلية

وناقش محافظ قنا، خلال اللقاء سبل دعم وتطوير منظومة الإسعاف بالمحافظة، ورفع كفاءة وحدات الإسعاف القائمة، إلى جانب بحث الاحتياجات المستقبلية للهيئة، بما يضمن توفير أفضل مستوى من الخدمة الطبية العاجلة لأهالي قنا، ويعزز قدرة المنظومة على التعامل السريع والفعال مع مختلف الحالات الطارئة.

وأكد الببلاوي، حرص المحافظة على تقديم كل أوجه الدعم والتعاون مع هيئة الإسعاف المصرية، وتذليل أي معوقات أمام تنفيذ خطط التطوير، مشيرًا إلى أن الارتقاء بالخدمات الصحية والإسعافية يأتي في مقدمة أولويات المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.