بسعة 25 سرير.. افتتاح وحدات العناية المركزة بمستشفى الطوارئ والإصابات بجامعة قنا

افتتح الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، وحدات العناية المركزة الجديدة بمستشفى الطوارئ والإصابات الجامعي "المرزوق"، بسعة إجمالية تبلغ 25 سريرا، في إضافة نوعية إلى منظومة الرعاية الحرجة بالمستشفيات الجامعية، وتعزيزا لقدرتها على تقديم الخدمات الطبية المتخصصة والطارئة لأبناء محافظة قنا ومحافظات إقليم جنوب الصعيد.

وجرى تجهيز الوحدات الجديدة وفق أحدث المعايير الطبية والفنية، وتزويدها بأسرة عناية مركزة حديثة ومجهزة للتعامل مع الحالات الحرجة، إلى جانب أحدث الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة لمتابعة المرضى وتقديم الرعاية المتقدمة، بما يدعم كفاءة الفرق الطبية والتمريضية، ويرفع من جاهزية المستشفى للتعامل مع مختلف الحالات الحرجة والطارئة، ويوفر بيئة علاجية متكاملة تواكب التطور المتسارع في تقنيات الرعاية المركزة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد وائل، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور علي غويل، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، رؤساء الأقسام، والدكتور أحمد علي عامر، نائب المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، الدكتور أحمد خيري، مدير مستشفى الطوارئ والإصابات الجامعي، الدكتور مصعب ممدوح، نائب مدير المستشفى، ومحمد صلاح، المدير المالي والإداري بمستشفى الطوارئ والإصابات الجامعي، ولفيف من قيادات الجامعة والمستشفيات الجامعية.

مجال الرعاية الحرجة

وأكد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا،أن افتتاح وحدات العناية المركزة الجديدة يمثل إضافة مهمة لقدرات المستشفيات الجامعية في مجال الرعاية الحرجة، بما يدعم منظومة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، ويرفع من قدرتها على التعامل مع الحالات الحرجة والطارئة وفقا للمعايير الطبية الحديثة، مشيرا إلى أن تطوير القطاع الطبي يأتي في مقدمة أولويات جامعة قنا، باعتباره أحد أهم محاور رسالتها في خدمة المجتمع.

وأشاد رئيس جامعة قنا، بالجهود المخلصة التي بذلها القائمون على تنفيذ المشروع، وبما يقدمه القطاع الطبي بالمستشفيات الجامعية من جهود متواصلة في خدمة أهالي قنا وإقليم جنوب الصعيد، مؤكدا أن العاملين بالمنظومة الطبية يؤدون رسالة إنسانية ومهنية رفيعة، تستوجب مواصلة الدعم والتطوير.

كما أشاد بالدعم الذي توليه الدولة المصرية للقطاع الطبي والمستشفيات الجامعية، بما يسهم في رفع كفاءة المنشآت الصحية وتطوير قدراتها واستدامة تقديم خدمات علاجية متخصصة للمواطنين.

خطط التطوير

وأكد عكاوي، استمرار جامعة قنا في تنفيذ خطط التطوير والتحديث المستمر للمستشفيات الجامعية، ورفع كفاءة بنيتها التحتية وتجهيزاتها الطبية، بما يتواكب مع احتياجات المواطنين والتطورات المتسارعة في مجالات الرعاية الصحية، موجها بأهمية تكاتف جميع قطاعات المستشفيات والعمل بروح الفريق، وتعزيز التعاون بين مختلف التخصصات والأقسام، بما يدعم مسيرة التطوير ويرتقي بمستوى الأداء والخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

من جانبه، أكد الدكتور علي غويل، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن افتتاح وحدات العناية المركزة الجديدة يمثل دعما مباشرا للمنظومة العلاجية بالمستشفيات الجامعية، ويعزز قدرتها على استيعاب الحالات الحرجة وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لها، بما يخدم المجتمع ويلبي جانبا مهما من احتياجات القطاع الصحي بمحافظة قنا وإقليم جنوب الصعيد.

وأشاد غويل، بالدعم المستمر الذي يقدمه الدكتور أحمد عكاوي، رئيس الجامعة، لكليات القطاع الطبي والمنظومة الطبية بالمستشفيات الجامعية، مؤكدا أن هذا الدعم يمثل ركيزة أساسية في تنفيذ خطط التطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وخلال فعاليات الافتتاح، استعرض الدكتور أحمد علي عامر، نائب المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، فيلما توثيقيا تناول مراحل تنفيذ مشروع وحدات العناية المركزة الجديدة، منذ انطلاق أعماله وحتى الانتهاء منه وافتتاحه رسميا، موضحا أن الوحدات الجديدة تأتي ضمن مسيرة متواصلة من أعمال التطوير والتحديث التي شهدتها المستشفيات الجامعية خلال الفترة الأخيرة بقيادة الدكتور احمد عكاوى رئيس الجامعة، وفي إطار رؤية الجامعة للارتقاء بالبنية التحتية الطبية وزيادة الطاقة الاستيعابية للأقسام والتخصصات الحيوية.

وأشار نائب المدير التنفيذي، إلى أن افتتاح الوحدات الجديدة بسعة 25 سريرا يمثل أكبر عدد من أسرة العناية المركزة يتم افتتاحه دفعة واحدة بالمستشفيات الجامعية، مقارنة بالافتتاحات السابقة التي كانت تتم بسعات أقل، بما يعكس حجم التوسع الذي تشهده منظومة الرعاية الحرجة، والجهود المبذولة لتعزيز الإمكانات الطبية للمستشفيات الجامعية، وتوفير قدرات إضافية للتعامل مع الحالات الحرجة والطارئة.

يأتي افتتاح وحدات العناية المركزة الجديدة ضمن جهود جامعة قنا المتواصلة لتطوير المستشفيات الجامعية، وزيادة قدرتها الاستيعابية، وتحديث بنيتها التحتية وتجهيزاتها الطبية، بما يعزز دورها في تقديم خدمات علاجية متخصصة لأبناء محافظة قنا ومحافظات إقليم جنوب الصعيد.

