قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«سكن لكل المصريين 9» .. موعد التقديم والشروط والأوراق المطلوبة
أحمد موسى: بيان النيابة أكد أن المتهمين في قضية متصدقش لم يتعرضوا لأي إصابات
بينهم مصريون.. إصابة أكثر من 20 شخصًا في هجمات الحوثيين على مطاري أبها والملك خالد الدولي
درون إسرائيلية تلاحق اللبنانيين إلى منازلهم في ياطر.. وقصف مدفعي يستهدف بلدات جنوبية
حسام حسن لـ محمود صلاح: ممكن تكون لاعب مميز جدا ومحدش يشوفك بعد كدا
ترامب: أنهيت 8 حروب حول العالم ومنعت إيران من امتلاك سلاح نووي
صفحات إخوانية تدار من الخارج.. تعليق قوي من أحمد موسى على بيان النيابة بشأن "متصدقش"
كأس عاصمة مصر .. سيراميكا كليوباترا يتأخر بهدف أمام المصري في الشوط الأول
أزمة قبل مباراة الزمالك وزد بسبب دقيقة حدادًا على روح نصر إبراهيم
تسديدة قوية.. زد يهز شباك الزمالك بهدف أول في كأس عاصمة مصر
«منهم لله صفية زغلول وهدى شعراوي».. مدرس تاريخ يُثير الجدل بتصريحات عن تحرير المرأة
ترامب يطالب روسيا بمزيد من المعلومات حول وفاة مرتبطة باشتباه في الطاعون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لتعزيز الاستثمار.. محافظ قنا يوافق على مشروعات جديدة بمنطقة قفط الحرة

اجتماع المنطقة الحرة بقفط
اجتماع المنطقة الحرة بقفط
يوسف رجب

ترأس اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، اجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بقفط، لمتابعة مستجدات أعمال المجلس، والموافقة على إقامة المشروعات الجديدة للعمل بنظام المناطق الحرة العامة، وبحث طلبات تجديد مدة الترخيص المقدمة من بعض أصحاب المشروعات القائمة داخل المنطقة الحرة.

جاء الاجتماع بحضور اللواء عبد الله عاشور، السكرتير العام للمحافظة، وفوزي رضوان، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة بقفط، والدكتور يوسف محمد، مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ المشروعات بالمنطقة، وعبد الرحيم محمد، مدير إدارة الاستثمار، وجيهان عبد الوهاب، مدير إدارة الشئون القانونية، وخالد سليمان، مدير إدارة جمرك المنطقة الحرة، وعدد من القيادات التنفيذية والمعنية بملف الاستثمار.

وفى بداية الجلسة، وافق المجلس على محضر الاجتماع السابق، كما تمت الموافقة على إقامة مشروع جديد للعمل في مجال تصنيع الملابس الجاهزة والمفروشات بكافة أنواعها، بنظام المناطق الحرة العامة، على مساحة ۳000م2، وبرأس مال يبلغ مليون دولار أمريكي، مع الالتزام بالتصدير إلى خارج البلاد بنسبة 100% من حجم الإنتاج وإتاحة فرص عمل جديدة لعدد ٤٠٠ عامل، كما وافق المجلس على تجديد مدة الترخيص الصادر لشركة تصنيع المراتب، والسماح بمزاولة النشاط لمدة تنتهي في 31 ديسمبر 2026، تلتزم خلالها باستيفاء اشتراطات الحماية المدنية وتقديم موافقة جهاز شؤون البيئة.

كما وافق مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بقفط، على الطلب المقدم لإقامة مشروع على مساحة 10000م2، للعمل في مجالات تخزين جميع أنواع التروسيكلات والدرجات النارية، مع مراعاة الالتزام بالتصدير الى خارج البلاد بنسبة 100% من حجم النشاط، بالإضافة الى تخزين الأجهزة الكهربائية "الغسالات والثلاجات"، مع مراعاة الالتزام بالتصدير إلى خارج البلاد بنسبة 80% من حجم النشاط.

دراسة جميع الشكاوى

وفى ختام الجلسة، وجه محافظ قنا مجلس إدارة المنطقة الحرة بدراسة جميع الشكاوى والمقترحات المقدمة من المستثمرين، والعمل على سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها، مع الالتزام بجدول زمني محدد للبت في شكواهم والرد عليها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يسهم في تهيئة مناخ استثماري جاذب، وتعزيز النمو الاقتصادي المحلي وتوفير فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة.


قنا المنطقة الحرة العامة المشروعات الجديدة المنطقة الحرة قفط المستثمرين أخبار قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إقليم تيجراي

إثيوبيا على حافة الانفجار.. قوات إريترية تنتشر في شمال إقليم تيجراي

نصر إبراهيم

وفاة نصر إبراهيم لاعب الزمالك السابق

تراجع أسعار الذهب في مصر مع بداية حركة البيع والشراء اليوم الأربعاء

خسارة جديدة لعيار 21.. تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء

وزير التربية والتعليم

هل تقرر إلغاء التقييمات للصفين الأول والثاني الإبتدائي والمرحلة الثانوية؟..التعليم تحسم الجدل

الطقس في مصر

طقس الأيام القادمة.. أجواء خريفية وأمطار رعدية تضرب عدة مناطق

الذهب

انهيار جديد في سعر الذهب قبل اجتماع الفيدرالي.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

لو كلب عضّك.. إوعى تعمل الـ3 حاجات دول.. حتى لو كل الناس بتقولك اعملهم!

لو كلب عضّك.. إوعى تعمل الـ3 حاجات دول.. حتى لو كل الناس بتقولك اعملهم!

الليثي

وفاة المهندس هشام جمال الليثي نجل المنتج الراحل جمال الليثي

ترشيحاتنا

سقوط سيارة بترعة المريوطية

انقلاب سيارة داخل ترعة المريوطية.. وجهود مكثفة للبحث عن ركابها

جثة

وفاة فتاة أثناء إجراء عملية تجميل داخل مركز غير مرخص بالهرم

المتهمة

نشرت فيديوهات رقص خادش.. القبض على صانعة محتوى بالدقهلية

بالصور

لماذا يشعر بعض الركاب بالغثيان داخل السيارات الكهربائية؟

الغثيان داخل السيارات الكهربائية
الغثيان داخل السيارات الكهربائية
الغثيان داخل السيارات الكهربائية

مش مجرد طعم حراق.. 6 فوائد محتملة للفلفل الحار تجعله إضافة مهمة لنظامك الغذائي

مش مجرد طعم حراق.. 6 فوائد محتملة للفلفل الحار تجعله إضافة مهمة لنظامك الغذائي
مش مجرد طعم حراق.. 6 فوائد محتملة للفلفل الحار تجعله إضافة مهمة لنظامك الغذائي
مش مجرد طعم حراق.. 6 فوائد محتملة للفلفل الحار تجعله إضافة مهمة لنظامك الغذائي

غير متوقع.. زيت طبيعي يصلح الشعر ويزيده نعومة وصحة

اصلاح الشعر
اصلاح الشعر
اصلاح الشعر

للنشر 7ص.... تفاصيل الكشف عن فورد برونكو RTR 2027 وترفع سقف المغامرة

فورد برونكو RTR 2027
فورد برونكو RTR 2027
فورد برونكو RTR 2027

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد