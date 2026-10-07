لتعزيز الاستثمار.. محافظ قنا يوافق على مشروعات جديدة بمنطقة قفط الحرة

ترأس اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، اجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بقفط، لمتابعة مستجدات أعمال المجلس، والموافقة على إقامة المشروعات الجديدة للعمل بنظام المناطق الحرة العامة، وبحث طلبات تجديد مدة الترخيص المقدمة من بعض أصحاب المشروعات القائمة داخل المنطقة الحرة.

جاء الاجتماع بحضور اللواء عبد الله عاشور، السكرتير العام للمحافظة، وفوزي رضوان، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة بقفط، والدكتور يوسف محمد، مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ المشروعات بالمنطقة، وعبد الرحيم محمد، مدير إدارة الاستثمار، وجيهان عبد الوهاب، مدير إدارة الشئون القانونية، وخالد سليمان، مدير إدارة جمرك المنطقة الحرة، وعدد من القيادات التنفيذية والمعنية بملف الاستثمار.

وفى بداية الجلسة، وافق المجلس على محضر الاجتماع السابق، كما تمت الموافقة على إقامة مشروع جديد للعمل في مجال تصنيع الملابس الجاهزة والمفروشات بكافة أنواعها، بنظام المناطق الحرة العامة، على مساحة ۳000م2، وبرأس مال يبلغ مليون دولار أمريكي، مع الالتزام بالتصدير إلى خارج البلاد بنسبة 100% من حجم الإنتاج وإتاحة فرص عمل جديدة لعدد ٤٠٠ عامل، كما وافق المجلس على تجديد مدة الترخيص الصادر لشركة تصنيع المراتب، والسماح بمزاولة النشاط لمدة تنتهي في 31 ديسمبر 2026، تلتزم خلالها باستيفاء اشتراطات الحماية المدنية وتقديم موافقة جهاز شؤون البيئة.

كما وافق مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بقفط، على الطلب المقدم لإقامة مشروع على مساحة 10000م2، للعمل في مجالات تخزين جميع أنواع التروسيكلات والدرجات النارية، مع مراعاة الالتزام بالتصدير الى خارج البلاد بنسبة 100% من حجم النشاط، بالإضافة الى تخزين الأجهزة الكهربائية "الغسالات والثلاجات"، مع مراعاة الالتزام بالتصدير إلى خارج البلاد بنسبة 80% من حجم النشاط.

دراسة جميع الشكاوى

وفى ختام الجلسة، وجه محافظ قنا مجلس إدارة المنطقة الحرة بدراسة جميع الشكاوى والمقترحات المقدمة من المستثمرين، والعمل على سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها، مع الالتزام بجدول زمني محدد للبت في شكواهم والرد عليها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يسهم في تهيئة مناخ استثماري جاذب، وتعزيز النمو الاقتصادي المحلي وتوفير فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة.



