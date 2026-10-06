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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مدير مواقف قنا: 600 سيارة سيرفيس تعمل داخل المدينة و60 أخرى للربط بالموقف الجديد

بيان بأرقام الخط الساخن
بيان بأرقام الخط الساخن
يوسف رجب

أوضح محمد حسن، مدير مشروع المواقف بقنا، حقيقة ما أثير عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تكدس الركاب أمام مسجد السيد عبد الرحيم القنائي، وعدم وجود وسيلة مواصلات لنقل المواطنين إلى مدينة قنا الجديدة، إلى جانب ما تردد عن وجود ازدحام بمنطقة الشؤون والمساكن.

وأشار مدير مشروع المواقف بقنا، إلى أن موقف سيارات السيرفيس يعمل بصورة منتظمة داخل مدينة قنا، ولا يوجد ما يعطل سير العمل.

وأفاد مدير مشروع المواقف بقنا، بأن عدد سيارات السيرفيس العاملة داخل مدينة قنا يبلغ نحو 600 سيارة، تخدم مختلف الخطوط داخل المدينة.
 

وتابع عطالله، كما يوجد 60 سيارة سيرفيس تربط مدينة قنا الأم ومجمع مواقف قنا الجديدة و2 ميني باص سعة 25 راكب، تعمل على مدار الساعة، بما يسهم في توفير وسائل النقل للمواطنين وتيسير حركة الانتقال.

أرقام الخط الساخن

وأضاف حسن، بأن المحافظة خصصت عدد من الأرقام وهي 0963328472096337291 أو الخط الساخن15541، أو إرسال رسالة على واتساب 01283285108، وذلك للشكاوى من السائقين عند رفض التحميل.

قنا وسائل التواصل الاجتماعي نقل المواطنين سيارات السيرفيس مجمع مواقف قنا أرقام الخط الساخن أخبار قنا

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