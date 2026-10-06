مدير مواقف قنا: 600 سيارة سيرفيس تعمل داخل المدينة و60 أخرى للربط بالموقف الجديد

أوضح محمد حسن، مدير مشروع المواقف بقنا، حقيقة ما أثير عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تكدس الركاب أمام مسجد السيد عبد الرحيم القنائي، وعدم وجود وسيلة مواصلات لنقل المواطنين إلى مدينة قنا الجديدة، إلى جانب ما تردد عن وجود ازدحام بمنطقة الشؤون والمساكن.

وأشار مدير مشروع المواقف بقنا، إلى أن موقف سيارات السيرفيس يعمل بصورة منتظمة داخل مدينة قنا، ولا يوجد ما يعطل سير العمل.

مجمع إعلام قنا: الوعي المجتمعي ركيزة أساسية لحماية الأمن القومى إطلاق مشروع نظام المعلومات الجغرافي التفاعلي للمشروعات التطويرية بجامعة قنا صحة قنا تكرم المتميزين في تقديم خدمات الرعاية الصحية بوحدة الخطارة احتفالا بذكرى نصر أكتوبر.. رئيس جامعة قنا يشهد إبداعات طلاب التربية النوعية في معرض فني

وأفاد مدير مشروع المواقف بقنا، بأن عدد سيارات السيرفيس العاملة داخل مدينة قنا يبلغ نحو 600 سيارة، تخدم مختلف الخطوط داخل المدينة.



وتابع عطالله، كما يوجد 60 سيارة سيرفيس تربط مدينة قنا الأم ومجمع مواقف قنا الجديدة و2 ميني باص سعة 25 راكب، تعمل على مدار الساعة، بما يسهم في توفير وسائل النقل للمواطنين وتيسير حركة الانتقال.

أرقام الخط الساخن

وأضاف حسن، بأن المحافظة خصصت عدد من الأرقام وهي 0963328472 – 096337291 أو الخط الساخن15541، أو إرسال رسالة على واتساب 01283285108، وذلك للشكاوى من السائقين عند رفض التحميل.



