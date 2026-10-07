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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة قنا تستقبل الدفعة الثالثة من طلبة امتياز كليات الصيدلة للتدريب بالمستشفيات

صحة قنا
صحة قنا
يوسف رجب

بدأت مستشفيات مديرية الشؤون الصحية بقنا، استقبال الدفعة الثالثة من طلبة امتياز كليات الصيدلة، لبدء فترة التدريب العملي بالمستشفيات التابعة للمديرية، وذلك في إطار الحرص على توفير التدريب العملي للطلاب وإكسابهم الخبرات اللازمة خلال فترة الإمتياز.

وأوضح الدكتور عصام نبيل محمد، وكيل وزارة الصحة بقنا، بأن توزيع طلبة الإمتياز على مستشفيات المحافظة يتم وفقاً للكشوف الواردة من وزارة الصحة والسكان، والتي تحدد المستشفى المخصص لتدريب كل طالب، سواءاً من طلاب كليات الصيدلة الحكومية أو الخاصة، وسواء من طلاب الصيدلة العامة أو الصيدلة الإكلينيكية.

وأشار وكيل وزارة الصحة بقنا، إلي إستمرار التدريب علي مدار عام دراسي لكل طالب مقسمة علي أجزاء، يستمر الجزء الواحد لمدة ستة أسابيع ، بما يُتيح للطلاب فرصة التدريب العملي داخل المستشفيات والتعرف على طبيعة العمل الصيدلي، والإستفادة من الخبرات العملية والتطبيقية بما يُسهم في رفع كفاءتهم وتأهيلهم لممارسة مهنة الصيدلة وهم علي قدر كافي من الخبرة العلمية والفنية والتطبيقية.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة مروة الخطيب، مديرة إدارة الصيدلة بمديرية الصحة، بأن إدارة الصيدلة تُتابع إنتظام تدريب طلبة الإمتياز بالمستشفيات، والتنسيق بشأن توزيع الطلاب وفقاً للكشوف الواردة من الوزارة، مع الحرص على توفير بيئة تدريبية مناسبة خلال فترة التدريب.

مرحلة مهمة لإعداد الصيادلة

وأكدت مدير إدارة  الصيدلة، بأن فترة الإمتياز تمثل مرحلة مهمة في إعداد الصيادلة وتأهيلهم للحياة العملية، من خلال إتاحة الفرصة لهم للتعامل مع بيئة العمل الفعلية داخل المستشفيات، والتعرف على طبيعة الخدمات الصيدلية والممارسات المهنية، بما يدعم تطوير مهاراتهم وخبراتهم العملية.

فيما أشارت الدكتورة ولاء سعد أنور، منسق اليقظة الدوائية ومشرف عام لطلبة الإمتياز، إلى متابعة إنتظام الطلاب خلال فترة التدريب والتنسيق المستمر مع الصيادلة المدربين لطلاب الإمتياز بالمستشفيات، بما يضمن حسن سير العملية التدريبية وتحقيق أقصى إستفادة ممكنة للطلاب خلال فترة الإمتياز ويدعم حصولهم علي المعرفة التطبيقية لممارسة مهنة الصيدلة.

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