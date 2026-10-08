قنا تطلق قافلتين مجانيتين لخدمة مربي الماشية

أكد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، أنه سيتم تنظيم قافلتين بيطريتين مجانيتين بمركزي دشنا ونقادة، وذلك في إطار التعاون المثمر والترابط التنفيذي والمجتمعي بين مديرية الطب البيطري بقنا وحزب "مستقبل وطن"، بهدف تقديم أفضل الخدمات العلاجية والوقائية والإرشادية للمواطنين، وصون ودعم الثروة الحيوانية بنطاق المحافظة.

وأشار محافظ قنا، إلى أنه من المقرر أن تنفذ القافلة الأولى بقرية "أبو مناع غرب" التابعة لمركز دشنا يوم الثلاثاء 13 أكتوبر الجاري.





وأضاف محافظ قنا، فيما تقام القافلة الثانية بقرية "كوم الضبع" بمركز نقادة يوم الثلاثاء 20 أكتوبر الجاري، حيث تتضمن القافلتان توفير الفحوصات والتحصينات والعلاجات البيطرية بالمجان.

ولفت الببلاوي، إلى أن هذه المبادرات تأتي في إطار حرص المحافظة المستمر على التوسع في تقديم الخدمات البيطرية المجانية بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا، وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل صغار مربي الماشية.



وشدد محافظ قنا، على أهمية المتابعة الميدانية والتحصين الدوري لحماية الثروة الحيوانية والداجنة وزيادة إنتاجيتها، بما يعزز منظومة الأمن الغذائي بالمحافظة.





