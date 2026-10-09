محافظ قنا يفتتح مسجد الرحمة بنجع سالم في نجع حمادي

افتتح اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، مسجد الرحمة، بنجع سالم التابع لمركز نجع حمادي، عقب إتمام أعمال إحلاله وتجديده بالجهود الذاتية، والذي يأتي في إطار خطة الدولة ووزارة الأوقاف لإعمار وتطوير بيوت الله.

جاء ذلك بحضور النائبة وفاء رشاد، والنائب نان نصرالله، أعضاء مجلس الشيوخ، والشيخ محمد زكي يونس، وكيل وزارة الأوقاف بقنا، وعدد من القيادات التنفيذية وقيادات مديرية الأوقاف بقنا، إلى جانب عدد من أهالي المركز والقرى المجاورة.

واستمع محافظ قنا، عقب الافتتاح إلى خطبة الجمعة التي ألقاها الشيخ عبدالله حارس، رئيس قسم الإرشاد الديني بمديرية الأوقاف، والتي تناولت الدروس المستفادة من نصر أكتوبر المجيد، وكيف تفوق الجندي المصري على كل العقبات، بمفهوم التعاون والعمل على المصلحة العامة الحفاظ على أرض الوطن.



التحذير من الشائعات

وأضح خطيب الجمعة، بأن نهضة الأمة وحماية الأوطان ترتكز على ترسيخ الوعي المجتمعي، والتحذير من الشائعات والدعوات الهدامة والمغرضة التي تستهدف تزييف الحقائق وإضعاف روح الانتماء والولاء للوطن.

وأشاد الببلاوي، بالجهود والمساهمات المجتمعية المبذولة من المواطنين وأهل الخير في صيانة وإنشاء المساجد وتطويرها، مؤكدًا أن الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، لا يألو جهدًا في دعم وتطوير بيوت الله، في كافة ربوع الجمهورية.



