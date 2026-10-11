محافظ قنا: تمويل إنشاء المشايات المعدنية للترع من الموارد الذاتية للمحافظة

‏وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، بضرورة التنسيق مع مديرية الري، لحصر أماكن تنفيذ المشايات المعدنية المخصصة لعبور المواطنين أعلى الترع، بما يسهم في تيسير حركة المواطنين وتوفير ممرات آمنة لعبور الأهالي مع إعطاء الأولوية للمناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة.

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‏جاء ذلك بحضور اللواء عبد الله عاشور، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس صالح بغدادي، وكيل وزارة الري، ورؤساء الوحدات المحلية، وعدد من القيادات التنفيذية.

‏وأشار محافظ قنا، إلى أن تكلفة إنشاء المشايات المعدنية، سيتم تمويلها من الموارد الذاتية للمحافظة، في إطار جهود المحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير وسائل عبور آمنة للأهالي بما يحافظ على أرواحهم ويحد من الحوادث الناتجة عن العبور غير الآمن أعلى الترع.

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تشكيل لجان عاجلة

وشدد محافظ قنا، على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة تشكيل لجان عاجلة بكل مركز، للانتهاء من أعمال الحصر والتحديد خلال أسبوع بالتنسيق مع مديرية الري وبمشاركة عمد ومشايخ القرى، لتحديد المواقع ذات الأولوية لإقامة المشايات المخصصة لعبور المواطنين فقط داخل الحيز العمراني بما يخدم التجمعات السكنية ذات الكثافة العالية.

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‏وأكد الببلاوي، ضرورة الالتزام بمعايير الأولية والحيز العمراني والمرافق الخدمية عند تحديد مواقع المشايات وتنفيذها بما يضمن حماية أرواح المواطنين وتيسير عبورهم بصورة آمنة مع سرعة التنسيق بين الجهات المعنية وتكثيف المتابعة الميدانية لضمان إنجاز الأعمال في التوقيتات المحددة وتحقيق الاستفادة القصوى للأهالي.





