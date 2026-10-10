تدشين المرحلة الثانية لحملة"علشان ولادنا"لتنمية الأسرة والصحة الإنجابية بقنا

دشن اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، فعاليات المرحلة الثانية من الحملة التنشيطية الموسعة لتنمية الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار "علشان ولادنا"، والتي تنفذها وزارة الصحة والسكان، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، بهدف تقديم خدمات تنظيم الأسرة والرعاية الصحية الإنجابية بالمجان في مختلف القرى والمراكز المستهدفة بنطاق المحافظة.

جاء ذلك بحضور اللواء عبدالله عاشور، السكرتير العام، والدكتور عصام نبيل، وكيل وزارة الصحة بقنا، والدكتورة أمل محمد الأمير، مدير تنمية الأسرة ومنسق المبادرة، والدكتورة فاطمة محمد، مسؤول العيادات المتنقلة، والدكتورة مي القاضي، مدير المكتب الفني بالمديرية.

وأشار محافظ قنا، إلى أن الحملة تأتي في إطار اهتمام الدولة برفع مستوى الرعاية الصحية وتوفير الخدمات الطبية المتكاملة للأمهات والأطفال، موضحًا أن الحملة تستهدف الوصول بالخدمات المجانية والوسائل الآمنة لتنظيم الأسرة إلى كافة المواطنين، خاصة في المناطق الأكثر احتياجاً والقرى والنجوع.

وثمن الببلاوي، الجهود الميدانية والتوعوية التي حققتها "علشان ولادنا" خلال مرحلتها الأولى بالمحافظة في الفترة من 22 أغسطس حتى 7 أكتوبر 2026، مؤكدًا أهمية تكثيف المبادرات الصحية والسكانية للوصول إلى المواطنين بالقرى والمناطق المستهدفة، ورفع مستوى الوعي المجتمعي وتحسين جودة الحياة ودعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

نتائج متميزة

فيما أوضح الدكتور عصام نبيل، وكيل وزارة الصحة بقنا، بأن المرحلة الأولى من الحملة حققت نتائج متميزة بإدارات الوقف ونجع حمادي وقوص وقنا وقفط، من خلال تشغيل 115 وحدة ثابتة، وتنفيذ 92 طلعة للعيادات المتنقلة بمشاركة 84 طبيبًا، إلى جانب تنظيم 79 ندوة إعلامية وتوعوية بالدواوين والمنادر والوحدات الصحية والمدارس والجمعيات الأهلية والكنائس، بحضور 1270 مواطنًا، بينهم 955 سيدة و315 رجلًا.

وأضاف نبيل، بأن هذه النتائج تعكس أهمية تكامل الخدمات الصحية مع جهود التوعية بالقضايا الصحية والسكانية، مشيرًا إلى استمرار التنسيق بين إدارة تنمية الأسرة بمديرية الصحة ووحدة السكان بديوان عام المحافظة، والمجلس القومي للسكان، وكافة الجهات الفاعلة، لتكثيف الأعمال الميدانية وتوسيع نطاق الاستفادة من المبادرات الصحية والتوعوية، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز الوعي المجتمعي بمختلف مراكز المحافظة.