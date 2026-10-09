محافظ قنا: رفع درجة الاستعداد لمواجهة التغيرات الجوية.. وتدابير عاجلة للتعامل مع أي تداعيات

وجه محافظ قنا الدكتور مصطفى سليم الببلاوي، برفع درجة الاستعداد القصوى بكل القطاعات الخدمية والأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية بنطاق المحافظة؛ بناءً على التقارير والتنبؤات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن احتمالية تعرض البلاد لتغيرات في الأحوال الجوية.

وشدد محافظ قنا، على اتخاذ كل التدابير والإجراءات الاستباقية اللازمة للتعامل الفوري مع أي تداعيات أو طوارئ محتملة قد تنتج عن حالة الطقس، موجهاً بتفعيل غرف العمليات بالمديريات والوحدات المحلية على مدار 24 ساعة، وربطها بشكل مباشر بغرفة العمليات وإدارة الأزمات الرئيسية بالديوان العام للمحافظة.

وأكد الببلاوي، ضرورة جاهزية كل المعدات والسيارات الخاصة بشفط المياه، ومراجعة صيانة شبكات ومخرات السيول ومحطات الصرف بجميع المراكز والمدن.

وشدد على تنسيق الجهود بين شركات مياه الشرب والصرف الصحي، والري، والكهرباء، والصحة، والحماية المدنية لضمان الحفاظ على سلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.