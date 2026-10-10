قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بـ12 مليون جنيه.. ضبط شحنة "زيت قنب" مخدر داخل طرود بريدية بمطار القاهرة| صور
وزير التخطيط : نسعى لبناء اقتصاد متوسطي مرن وشامل.. نواب: خطوة لتحسين مناخ الاستثمار وتشجيع تدفقات الاستثمارات الأجنبية ..ومطالب بمنح حوافز تشجيعية
517 هدفًا بعد الثلاثين.. رونالدو يثبت أن العمر مجرد رقم
برق ورعد وأمطار تضرب جنوب سيناء.. شفط تجمعات المياه وتحذيرات من السيول
جمارك الطرود البريدية تضبط محاولة تهريب كمية من زيت القنب المخدر
الرئيس السيسي يصل إلى قاعدة حليم العسكرية في العاصمة الإندونيسية
رواتب تصل إلى 25 ألف جنيه.. 37 فرصة عمل هندسي وفني و2539 أخرى في 11محافظة
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الوادى الجديد تضعان حجر أساس مجمع لصناعات التمور
الرئيس السيسي يصل قاعدة حليم العسكرية في العاصمة الإندونيسية جاكرتا
بزيادة 71% في عامين.. إدراج 135 عالما من جامعة القاهرة ضمن قائمة ستانفورد لأفضل 2% من علماء العالم
طارق فهمي: جولة الرئيس السيسي الآسيوية تعزز استراتيجية توجه مصر شرقًا
اخصائي بمدرسة بالمنيا: عندنا طلاب بيشربوا سجاير وبيسبوا المدرسين ..هانفصل كتير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ قنا يشهد فعاليات منتدى دندرة الاقتصادى بعنوان"الاقتراض.. دفع لا اندفاع"

منتدى دندرة
منتدى دندرة
يوسف رجب

شهد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، انطلاق فعاليات منتدى دندرة الاقتصادي، برئاسة الأمير هاشم الدندراوي، تحت عنوان "الاقتراض.. دفع لا اندفاع"، في إطار حرص المحافظة على دعم المناقشات والحوارات الفكرية والاقتصادية التى تسهم في نشر الوعي الرشيد.

وفي مستهل كلمته رحب الأمير هاشم الدندراوي، بمشاركة محافظ قنا والحضور من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وضيوف المنتدى في هذه النسخة الثانية عشر، مشيرًا إلى أن مركز دندرة الثقافي يصبو دائما إلى التقدم، لا سيما وأن موضوع هذا العام يستهدف النظر إلى أمر الاقتراض، ومتى أن يكون استجابة للحاجة، وترسيخ الوعي العام لموضوع الاقتراض، فالمال لا قيمة له، إلا ما يتركه من أثر في العطاء والبناء.

كما استعرض الدندراوي، الأهداف التي يناقشها  المنتدى والمحاور من خلال 6 وقفات رئيسية، والتي ترتكز على نشر الثقافة المالية السليمة، وتقديم رؤى علمية وعملية لرواد الأعمال والمستثمرين حول كيفية إدارة التمويل بحكمة، وتوظيف القروض لدفع عجلة الإنتاج والتنمية الحقيقية دون اندفاع يعرض المنظومة الاقتصادية للمخاطر.

من جانبه، أكد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، خلال فعاليات المنتدى، أن عنوان المؤتمر يعكس رؤية واعية ومدروسة لآليات التمويل والاقتراض، مشددًا على أهمية تحقيق التوازن بين الاستفادة من التسهيلات الائتمانية لدعم المشروعات التنموية والإنتاجية وبين تجنب التوسع غير المبرر في الاستدانة، بما يضمن استدامة النمو الاقتصادي للمشروعات والأسر.

الرؤية التنموية

وأشاد محافظ قنا، بفكرة ملتقى دندرة للشركات، باعتباره إحدى الفعاليات المهمة ضمن منتدى دندرة الاقتصادي، لما يوفره من مساحة تجمع رواد الأعمال، والمؤسسات، والمستثمرين، والخبراء، حيث تتكامل هذه الجهود بصورة مباشرة مع الرؤية التنموية الطموحة لمحافظة قنا، والتي تقوم على الانتقال من مجرد إدارة الموارد والإمكانات المتاحة إلى تعظيم الاستفادة منها، وخلق فرص اقتصادية جديدة، وربط القطاعات المختلفة ببعضها البعض بما يعزز قدرة الاقتصاد المحلي على النمو والاستدامة.

وشهد المنتدى حضور الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي الأهلية، والدكتور وحيد عبدالجواد، مستشار بدار الإفتاء المصرية، والأنبا بيمن، أسقف نقادة وقوص، والأنبا أغناطيوس، الأسقف العام لمطرانية قنا، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورجال الدين الاسلامي والمسيحي والقيادات التنفيذية، ونخبة من الخبراء الاقتصاديين، ورجال الأعمال، وأهالي محافظة قنا والمحافظات المجاورة.

قنا منتدى دندرة الاقتصادي الاقتراض نشر الوعي الرشيد مركز دندرة الثقافي الثقافة المالية السليمة الرؤية التنموية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات شهر أكتوبر

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2026

السيارة

فحص فيديو سيارة سوداء تصدم عدة أشخاص وتهشم سيارات أمام هايبر وان

صورة أرشيفية

خناقة قلبت بجريمة قتـ.ل.. ماذا حدث أمام بوابة المعمورة بالإسكندرية؟

الذهب

سعيد إمبابي يفاجئ الراغبين في شراء الذهب: مش لازم تستنى الأسعار تنزل

تامر حسني وأحمد سعد يتألقان في حفل زفاف ابنة المخرجة شيرين عادل بحضور نجوم الفن

تامر حسني وأحمد سعد يتألقان في حفل زفاف ابنة شيرين عادل | شاهد

الاهلي

قرار مفاجئ من الأهلي قبل مواجهة الزمالك في الدوري.. ماذا يحدث؟

دعاء الفجر

دعاء الفجر لزوال الهموم وتفريج الكرب المستجاب مكتوب لراحة النفس وقضاء الحوائج

سعر الدولار أمام الجنيه

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 10 أكتوبر 2026

ترشيحاتنا

رانيا فريد شوقي

محامية أون لاين.. رانيا فريد شوقي تكشف عن تفاصيل تحضيرها لـ«عمرة رمضان».. خاص

ليلى مراد وأنور وجدي

هيئة البث الإسرائيلية تثير الجدل بسبب مسرحية ليلى مراد وأنور وجدي

وفاء عامر

مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا يكرم الفنانة وفاء عامر

بالصور

هل الرز البايت يسبب التسمم الغذائي والسرطان؟.. حقيقة الأمر

هل الرز البايت يحتوي على سموم؟
هل الرز البايت يحتوي على سموم؟
هل الرز البايت يحتوي على سموم؟

بالأحمر اللافت.. جومانا مراد تخطف الانظار في أحدث ظهور | شاهد

جومانا مراد
جومانا مراد
جومانا مراد

لوك كاجوال.. نسرين طافش تخطف الأنظار بظهورها

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

مناعتك ضعيفة؟.. 7 أطعمة شهيرة تدعم دفاعات الجسم .. كيف تحافظين على قوة جهاز المناعة؟

المناعة
المناعة
المناعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: فيها حاجة حلوة.. النسخة الكورية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: «جعلوني مجرمًا» من السينما إلى التأثير في التشريع

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

المزيد