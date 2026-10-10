محافظ قنا يشهد فعاليات منتدى دندرة الاقتصادى بعنوان"الاقتراض.. دفع لا اندفاع"

شهد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، انطلاق فعاليات منتدى دندرة الاقتصادي، برئاسة الأمير هاشم الدندراوي، تحت عنوان "الاقتراض.. دفع لا اندفاع"، في إطار حرص المحافظة على دعم المناقشات والحوارات الفكرية والاقتصادية التى تسهم في نشر الوعي الرشيد.

وفي مستهل كلمته رحب الأمير هاشم الدندراوي، بمشاركة محافظ قنا والحضور من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وضيوف المنتدى في هذه النسخة الثانية عشر، مشيرًا إلى أن مركز دندرة الثقافي يصبو دائما إلى التقدم، لا سيما وأن موضوع هذا العام يستهدف النظر إلى أمر الاقتراض، ومتى أن يكون استجابة للحاجة، وترسيخ الوعي العام لموضوع الاقتراض، فالمال لا قيمة له، إلا ما يتركه من أثر في العطاء والبناء.

كما استعرض الدندراوي، الأهداف التي يناقشها المنتدى والمحاور من خلال 6 وقفات رئيسية، والتي ترتكز على نشر الثقافة المالية السليمة، وتقديم رؤى علمية وعملية لرواد الأعمال والمستثمرين حول كيفية إدارة التمويل بحكمة، وتوظيف القروض لدفع عجلة الإنتاج والتنمية الحقيقية دون اندفاع يعرض المنظومة الاقتصادية للمخاطر.

من جانبه، أكد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، خلال فعاليات المنتدى، أن عنوان المؤتمر يعكس رؤية واعية ومدروسة لآليات التمويل والاقتراض، مشددًا على أهمية تحقيق التوازن بين الاستفادة من التسهيلات الائتمانية لدعم المشروعات التنموية والإنتاجية وبين تجنب التوسع غير المبرر في الاستدانة، بما يضمن استدامة النمو الاقتصادي للمشروعات والأسر.

الرؤية التنموية

وأشاد محافظ قنا، بفكرة ملتقى دندرة للشركات، باعتباره إحدى الفعاليات المهمة ضمن منتدى دندرة الاقتصادي، لما يوفره من مساحة تجمع رواد الأعمال، والمؤسسات، والمستثمرين، والخبراء، حيث تتكامل هذه الجهود بصورة مباشرة مع الرؤية التنموية الطموحة لمحافظة قنا، والتي تقوم على الانتقال من مجرد إدارة الموارد والإمكانات المتاحة إلى تعظيم الاستفادة منها، وخلق فرص اقتصادية جديدة، وربط القطاعات المختلفة ببعضها البعض بما يعزز قدرة الاقتصاد المحلي على النمو والاستدامة.

وشهد المنتدى حضور الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي الأهلية، والدكتور وحيد عبدالجواد، مستشار بدار الإفتاء المصرية، والأنبا بيمن، أسقف نقادة وقوص، والأنبا أغناطيوس، الأسقف العام لمطرانية قنا، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورجال الدين الاسلامي والمسيحي والقيادات التنفيذية، ونخبة من الخبراء الاقتصاديين، ورجال الأعمال، وأهالي محافظة قنا والمحافظات المجاورة.

