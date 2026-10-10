قنا.. رفع 45 طنًا من المخلفات والتراكمات في نقادة وأبوتشت

وجّه اللواء الدكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بتكثيف حملات النظافة العامة ورفع المخلفات والتراكمات بمختلف المراكز والقرى، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على المظهر الحضاري والبيئي، فى إطار جهود المحافظة لتحسين مستوى النظافة العامة وتعزيز المتابعة الميدانية للأجهزة التنفيذية، بما يسهم في توفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين.

وفي هذا السياق، واصل مركز ومدينة نقادة جهوده المكثفة في تنفيذ حملات النظافة، تحت إشراف ياسر حمادى، رئيس الوحدة المحلية، حيث شهدت قرية البحري قمولا حملة نظافة مكبرة استهدفت رفع المخلفات والتراكمات والحد من انتشار القمامة، بما يسهم في تحسين مستوى النظافة العامة والارتقاء بالمظهر الحضاري للقرية.

وأسفرت الحملة بقرية البحري قمولا عن رفع ونقل 25 طنًا من المخلفات والتراكمات، بمشاركة الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية، وبحضور أحمد سلمى، نائب رئيس المركز، وأحمد البتيتي، رئيس القرية، في إطار تكثيف الجهود الميدانية للتعامل مع بؤر تجمع القمامة وتحسين البيئة المحيطة بالمواطنين.

وفي مركز أبوتشت، واصلت الأجهزة التنفيذية حملات النظافة العامة تحت إشراف سيد تمساح، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، حيث نفذت الوحدة المحلية لقرية بخانس أعمال رفع المخلفات والقمامة بعدد من المناطق والطرق، امتدت من مدرسة الشهيد عارف حتى طريق الخزان وكوبري الرزقة، فضلًا عن الطريق الزراعي من قرية الحسينات حتى قرية القلعية، وذلك ضمن خطة الارتقاء بمستوى النظافة في القرى والطرق الرئيسية.

وتأتي هذه الحملات في إطار توجيهات محافظ قنا بمواصلة أعمال النظافة ورفع التراكمات بصورة دورية، وتعزيز كفاءة الأداء الميداني للوحدات المحلية، مع تكثيف المتابعة لضمان الحفاظ على نظافة الشوارع والطرق العامة، والحد من تراكم المخلفات، وتحقيق بيئة صحية وحضارية تليق بأهالي المحافظة.

