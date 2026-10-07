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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بدء التحقيق مع المتهم بإنهاء حياة جدته بقنا

ضبط متهم
ضبط متهم
يوسف رجب

تمكنت أجهزة الأمن بقنا، من ضبط شاب متهم بقتل جدته، عقب العثور على جثتها خلف الوحدة الصحية بقرية القلعة التابعة لمركز قفط، فيما باشرت جهات التحقيق المختصة إجراءاتها لكشف ملابسات الواقعة.

كانت أجهزة الأمن بقنا، تلقت إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بالعثور على جثة سيدة مسنة خلف الوحدة الصحية بقرية القلعة التابعة لمركز قفط.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة وفحص ملابسات الواقعة، فيما تم نقل جثمان المجني عليها إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

ضبط حفيد المجني عليها

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، توصلت إلى أن حفيد المجني عليها متهم بارتكاب الواقعة، حيث تبين، وفقًا للتحريات الأولية، أنه أقدم على طعن جدته عدة طعنات، بدافع الحصول على مبلغ مالي، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

التحقيقات تكشف تفاصيل الواقعة

 

وتباشر جهات التحقيق المختصة التحقيق مع المتهم، للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة، وكشف دوافع ارتكاب الجريمة، والاستماع إلى أقوال المتهم وفحص الأدلة والتحريات المتعلقة بالحادث، وتواصل جهات التحقيق إجراءاتها تمهيدًا لاتخاذ القرار القانوني المناسب بشأن المتهم، بعد استكمال التحقيقات وكشف كافة تفاصيل الواقعة.

قنا قرية القلعة مركز قفط حفيد المجني عليها أخبار قنا

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