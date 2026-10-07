قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالطيران الحربي .. غارات إسرائيلية تستهدف مناطق في جنوب لبنان
عقب ارتفاعه .. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 7-10-2026
نور أشرف: لم نفكر سوى في مباراة الجزائر.. وهدفنا التأهل لكأس العالم للشباب
«خصم 50% في التصالح» .. تعديلات جديدة لإنهاء أزمة مُخالفات البناء
تحالف دعم الشرعية يُعلن اعتراض صاروخ حوثي وتدمير مصادر التهديد
محمد أضا يكشف تفاصيل شكوى حسام عبدالمجيد ضد الزمالك: «شقيقه يفتعل أزمة» | فيديو
الرئاسة التركية تُهنئ مصر بذكرى نصر أكتوبر: محطة مُضيئة ورمز للعزة
محافظ الإسماعيلية يعلن مُفاجآت جديدة لدعم «الدراويش».. 13 مليون جنيه و3 صفقات تنتظر رفع القيد
وكيل «حسام عبدالمجيد» يكشف حقيقة إنذار الزمالك بسبب المستحقات
هل يجب استقبال القبلة لأداء سجدة التلاوة؟.. الإفتاء توضح حكم السجود عند قراءة القرآن
التضامن تستعد لموعد صرف "تكافل وكرامة" عن شهر أكتوبر بقيمة تتجاوز 4 مليارات جنيه
غارات جوية .. انفجـ.ـارات قوية تهز صنعاء ومناطق للحوثيين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ قنا يشهد احتفالية «مجمع الإعلام وقصر الثقافة» بالذكرى الـ53 لانتصارات أكتوبر المجيدة.. صور

احتفالية مجمع إعلام قنا
احتفالية مجمع إعلام قنا
يوسف رجب

شهد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، احتفالات المحافظة بالذكرى الـ53 لانتصارات أكتوبر المجيدة، التي نظمها مجمع إعلام قنا بالتعاون مع قصر ثقافة قنا وجمعية "أنا مصري"، تحت شعار "انتصارات أكتوبر.. تاريخ من البطولات وحاضر من الإنجازات".

جاء ذلك بحضور كل من: الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء دكتور تامر شمس الدين، رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، واللواء عبدالله عاشور، السكرتير العام، والدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي الأهلية، والعميد أركان حرب محمد صدقي الكومي المستشار العسكري، والعميد وليد المنيسي، قائد قطاع قنا العسكري، والنائبة سحر صدقي عضو مجلس النواب، ومحمود عبدالوهاب، رئيس الإدارة المركزية لإقليم جنوب الصعيد الثقافي، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والشعبية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي بالمحافظة.

وقدّم الاحتفالية الدكتور يوسف رجب، مدير مجمع إعلام قنا، والتي بدأت بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، أعقبه كلمة الهيئة العامة للاستعلامات، والتي ألقاها اللواء دكتور تامر شمس الدين، رئيس قطاع الإعلام الداخلي، والتي رحب فيها بالحضور، مستعرضًا مشاهد من انتصارات أكتوبر المجيدة، والتي حطم فيها الجيش المصري خط بارليف المنيع، وأصبحت برهانا ساطعًا ودللت على قدرت مصر الكبيرة في التخطيط الاستراتيجي والعبقري على كافة المستويات.


كما تضمّن الحفل قصيدة في حب مصر، للشاعر دسوقي الخطاري، تلاها جلسة توعوية حول انتصارات أكتوبر أدارها الأستاذ الدكتور محمد سيد إسماعيل، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة قنا، واختتم الحفل بفقرات فنية وغنائية شارك فيها مركز معادن قنا وقصر ثقافة قنا وكورال فريق "أنا مصري".

من جانبه، قدم اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، ولأبطال القوات المسلحة البواسل، وللشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الـ53 لانتصارات أكتوبر المجيدة، مؤكدًا أن هذا النصر، سيظل علامة مضيئة في التاريخ وملحمة خالدة عبر خلالها الشعب المصري إلى آفاق المستقبل المشرق، بعد ما قدم أبناء هذا الوطن أغلى التضحيات لاسترداد الأرض والعزة والكرامة.


قنا انتصارات أكتوبر المجيدة مجمع إعلام قنا قصر ثقافة قنا الهيئة العامة للاستعلامات أخبار قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير العمل

وزير العمل: فرص عمل موسمية في إسبانيا بالقطاع الزراعي براتب 1200 يورو

أرشيفية

من يحصل على مرتب 8 آلاف جنيه قد يصل معاشه إلى 6 آلاف.. التأمينات توضح

مشغولات ذهبية

تعافت عالميا.. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر الآن

صورة أرشيفية

البسوا الشتوي.. تقلبات خريفية وأمطار تضرب هذه المحافظات خلال ساعات

دواجن وبيض

بفارق 24 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن الآن بالأسواق

الذهب

الذهب رايح على فين.. ارتفاع جديد في سعر المعدن الأصفر

حسام حسن

حسام حسن يعتذر عن حضور مؤتمر كاف للمدربين بسبب حفل زفاف

المتهمين

اعترفا بممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي.. القبض على رجل وزوجته بالدقهلية

ترشيحاتنا

تنظيم داعش

«داعش» يُعلن مسئوليته عن هجوم أسفر عن مقتــل شرطي قرب «كركوك»

شرطة الرياض تضبط امرأة تجاوزات بحق الثوابت

شرطة الرياض تضبط امرأة ظهرت في فيديو يتضمن تجاوزات بحق الثوابت والقيم الدينية

الشرطة الفرنسية

الداخلية الفرنسية: إصابة 43 من أفراد الأمن وتوقيف 488 شخصًا خلال احتجاجات اليوم

بالصور

ضعف القدرة الجنسية قد يكون إنذارًا لمشكلة في القلب .. 4 خطوات لتحسين الحالة

ما علاقة ضعف القدرة الجنسية بصحة القلب؟
ما علاقة ضعف القدرة الجنسية بصحة القلب؟
ما علاقة ضعف القدرة الجنسية بصحة القلب؟

من 7 لـ 10.. مواعيد غلق المحال والمولات فى الشتاء 2026

مواعيد غلق المحلات والمولات فى الشتاء 2026
مواعيد غلق المحلات والمولات فى الشتاء 2026
مواعيد غلق المحلات والمولات فى الشتاء 2026

9 فوائد خارقة لمادة طبيعية مهملة .. أبرزها الحماية من السرطان ومشاكل البشرة

السرطان
السرطان
السرطان

مي سليم تتألق بإطلالة أنيقة بالأسود.. يجمع بين البساطة والأنوثة

مي سليم
مي سليم
مي سليم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر.. عبور المستحيل

المزيد