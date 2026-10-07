محافظ قنا يشهد احتفالية «مجمع الإعلام وقصر الثقافة» بالذكرى الـ53 لانتصارات أكتوبر المجيدة.. صور

شهد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، احتفالات المحافظة بالذكرى الـ53 لانتصارات أكتوبر المجيدة، التي نظمها مجمع إعلام قنا بالتعاون مع قصر ثقافة قنا وجمعية "أنا مصري"، تحت شعار "انتصارات أكتوبر.. تاريخ من البطولات وحاضر من الإنجازات".

جاء ذلك بحضور كل من: الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء دكتور تامر شمس الدين، رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، واللواء عبدالله عاشور، السكرتير العام، والدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي الأهلية، والعميد أركان حرب محمد صدقي الكومي المستشار العسكري، والعميد وليد المنيسي، قائد قطاع قنا العسكري، والنائبة سحر صدقي عضو مجلس النواب، ومحمود عبدالوهاب، رئيس الإدارة المركزية لإقليم جنوب الصعيد الثقافي، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والشعبية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي بالمحافظة.

وقدّم الاحتفالية الدكتور يوسف رجب، مدير مجمع إعلام قنا، والتي بدأت بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، أعقبه كلمة الهيئة العامة للاستعلامات، والتي ألقاها اللواء دكتور تامر شمس الدين، رئيس قطاع الإعلام الداخلي، والتي رحب فيها بالحضور، مستعرضًا مشاهد من انتصارات أكتوبر المجيدة، والتي حطم فيها الجيش المصري خط بارليف المنيع، وأصبحت برهانا ساطعًا ودللت على قدرت مصر الكبيرة في التخطيط الاستراتيجي والعبقري على كافة المستويات.



كما تضمّن الحفل قصيدة في حب مصر، للشاعر دسوقي الخطاري، تلاها جلسة توعوية حول انتصارات أكتوبر أدارها الأستاذ الدكتور محمد سيد إسماعيل، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة قنا، واختتم الحفل بفقرات فنية وغنائية شارك فيها مركز معادن قنا وقصر ثقافة قنا وكورال فريق "أنا مصري".

من جانبه، قدم اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، ولأبطال القوات المسلحة البواسل، وللشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الـ53 لانتصارات أكتوبر المجيدة، مؤكدًا أن هذا النصر، سيظل علامة مضيئة في التاريخ وملحمة خالدة عبر خلالها الشعب المصري إلى آفاق المستقبل المشرق، بعد ما قدم أبناء هذا الوطن أغلى التضحيات لاسترداد الأرض والعزة والكرامة.



