رئيس جامعة قنا يتقدم مسيرة طلابية حاشدة احتفالاً بالذكرى الـ53 لانتصارات أكتوبر المجيدة

تقدم الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، مسيرة طلابية حاشدة احتفالاً بالذكرى المجيدة لانتصارات أكتوبر الخالدة، وسط أجواء سادتها الحماس والروح الوطنية والاعتزاز ببطولات القوات المسلحة الباسلة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد وائل عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أشرف موسى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء ووكلاء الكليات، وعلي موسى، أمين الجامعة المساعد، إلى جانب أعضاء هيئة التدريس والعاملين بمختلف قطاعات الجامعة، وبمشاركة مميزة من أسرة "طلاب من أجل مصر".

وقام الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، بوضع إكليل من الزهور تخليدًا لذكرى شهداء انتصارات أكتوبر المجيدة، ثم تقدم المسيرة الطلابية التي انطلقت من ساحة الجامعة أمام مبنى رئاسة الجامعة وصولاً إلى ساحة كلية الآداب، حيث ردد الطلاب الهتافات والأغاني الوطنية.

ترسيخ الوعي لدى الشباب

وأكد رئيس جامعة قنا، في كلمته خلال الاحتفالية، أن هذه الذكرى الوطنية العظيمة تجعلنا نستلهم أسمى معاني التضحية والإرادة الصلبة والعزيمة التي صنع بها أبطالنا النصر، مشددًا على ضرورة ترسيخ الوعي لدى الشباب وتعزيز مفهوم الانتماء للوطن، موجهاً التهنئة لجموع المشاركين بمناسبة انتصارات أكتوبر و بدء العام الجامعي الجديد وانطلاق الفعاليات في ساحة كلية الآداب.

وقال عكاوي إن “مواكبة روح أكتوبر في وقتنا الحاضر تتطلب التركيز على الحفاظ على الموارد والبيئة، والاهتمام البالغ بالعلم والتخطيط العلمي السليم، إلى جانب العمل المستمر على تنمية القدرات والمهارات الشخصية والمهنية للطلاب، للنهوض بالوطن واستكمال مسيرة التنمية الشاملة”.