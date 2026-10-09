ضمن الموجة 30 بقنا.. إزالة 20 حالة تعدٍ على أملاك دولة وأراض زراعية بأبوتشت

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، شمال قنا، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، فضلًا عن مخالفات المتغيرات المكانية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، وفي إطار أعمال الموجة الثلاثين لإزالة التعديات.

وأكد سيد تمساح، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، أن الحملة أسفرت عن تنفيذ 20 حالة إزالة، في إطار جهود الدولة للتصدي للتعديات ومخالفات البناء، والحفاظ على حقوقها في أراضي أملاك الدولة، وحماية الرقعة الزراعية من التعديات.

وأوضح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، أن الإزالات شملت 10 حالات تعدٍ على أملاك الدولة، بمساحة إجمالية بلغت 3450 مترًا مربعًا، إلى جانب إزالة 5 حالات تعدٍ على أراضٍ زراعية خاصة، بمساحة بلغت 7 قراريط ونصف، فضلًا عن التعامل مع 5 حالات من المتغيرات المكانية، بمساحة إجمالية وصلت إلى 890 مترًا مربعًا.

وأضاف تمساح، أن الوحدة المحلية تواصل تنفيذ حملاتها الميدانية للتصدي بكل حسم لمختلف أشكال التعديات ومخالفات البناء، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بما يضمن تطبيق القانون والحفاظ على ممتلكات الدولة والموارد الزراعية.

استمرار أعمال الرصد الميداني

وأشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، إلى استمرار تكثيف أعمال المرور والرصد الميداني بمختلف المناطق التابعة للمركز، لمنع عودة التعديات مرة أخرى، والتعامل الفوري مع أي مخالفات جديدة، بما يسهم في الحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وتحقيق الانضباط العام بنطاق مركز أبوتشت.



