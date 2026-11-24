أكد الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية، تجديد الدعم المصري الكامل لكافة الدول العربية الشقيقة، مشددًا على رفض القاهرة أي شكل من أشكال الاعتداء على المملكة العربية السعودية أو أي دولة من دول الخليج العربي، وكذلك المملكة الأردنية الهاشمية.

دعم مصر الكامل لأمن الدول العربية وسلامة أراضيها

وأوضح وزير الخارجية أن المباحثات تناولت عددًا من التطورات الإقليمية والتحديات التي تشهدها المنطقة، وفي مقدمتها الأزمة المتعلقة بإيران، حيث جرى التأكيد على أهمية دفع الجهود السياسية والسلمية، والعمل على إعادة الأطراف المعنية إلى مائدة التفاوض، بما يتيح احتواء التوترات وتجنب التصعيد.

وأشار عبدالعاطي إلى التوافق على أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية للحفاظ على أمن وسلامة الملاحة، باعتبار ذلك أحد الملفات المهمة المرتبطة باستقرار المنطقة، مؤكدًا ضرورة العمل على معالجة الأزمات الإقليمية عبر المسارات السياسية والدبلوماسية.

وأضاف أن المباحثات أكدت الموقف المصري الداعم لأمن الدول العربية، والرافض لأي اعتداءات تستهدف المملكة العربية السعودية أو دول الخليج أو المملكة الأردنية الهاشمية، في ظل أهمية الحفاظ على سيادة الدول العربية وسلامة أراضيها.

ولفت وزير الخارجية إلى أن الموقف المصري تجاه التطورات الإقليمية يرتكز على دعم الدول العربية الشقيقة، والعمل على تجنب اتساع نطاق الصراعات والتوترات، مع مواصلة التحركات الدبلوماسية الرامية إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار.

كما تناولت المباحثات تطورات القضية الفلسطينية، في ظل الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، بما يعكس ارتباط أمن المنطقة واستقرارها بضرورة التعامل مع مختلف الأزمات والتحديات التي تواجه الدول العربية.

وشدد عبدالعاطي على أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين الدول العربية، وتعزيز الجهود المشتركة للتعامل مع التطورات الراهنة، بما يحافظ على أمن المنطقة واستقرارها.