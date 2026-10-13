تمهيدا لبدء التشغيل التجريبى.. محافظ قنا يتابع موقف تنفيذ مشروعات حياة كريمة

استعرض اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، التقرير الخاص بمتابعة نسب إنجاز مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وما تم تنفيذه من أعمال في قطاعات مياه الشرب، والصرف الصحي، والكهرباء، والطرق، والصحة، ومجمعات الخدمات الحكومية، بالتعاون المشترك بين جميع الجهات المعنية بالمحافظة.

جاء ذلك خلال ترؤس محافظ قنا، اجتماعاً موسعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تمهيداً لبدء التشغيل التجريبي لها ودخولها الخدمة.

وشدد الببلاوي، على ضرورة الالتزام بالجداول والمواعيد الزمنية المقررة للانتهاء من الأعمال، والتنسيق الكامل بين الوحدات المحلية والمديريات الخدمية وشركات المرافق، على أن تقوم كل جهة بإعداد دراسة مفصلة عن المشروعات التي قامت بتنفيذها، حتى يتسنى العمل بشكل منظم داخل جميع القطاعات للانتهاء من محاضر التسليم بجميع المشروعات.

سرعة إنهاء المعاينات

وأكد محافظ قنا، ضرورة تكثيف المرور الميداني، والتنسيق الكامل مع الجهات المنفذة، وإعطاء الأولوية القصوى للمشروعات التي قاربت على الانتهاء وأصبحت جاهزة للتشغيل التجريبي، وذلك لسرعة الانتهاء من جميع المعاينات ومحاضر الاستلام النهائي، لضمان تحقيق التنمية المستدامة وتعظيم المردود التنموي لخدمة المواطنين.

حضر فعاليات الاجتماع كل من: اللواء عبدالله عاشور، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس محمد علي، الرئيس التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بقنا، والمهندس محمد فوزي، رئيس قطاع توزيع كهرباء قنا، والعقيد محمد همام، رئيس قطاع مشروعات الهيئة الهندسية بقنا، والرائد محمود مرسي، ممثل الهيئة الهندسية، والدكتورة سمر عاطف، وكيل مديرية الشؤون الصحية بقنا، وسحر سليمان، مدير وحدة حياة كريمة بالمحافظة، وعلاء بكري، ممثل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، والمهندس إيهاب عبد المعز، ممثل دار الهندسة.



